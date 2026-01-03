Юрист Южалин: В январе россияне будут отдыхать больше, чем работать

Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать. Об этом рассказал РИА Новости глава юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Январь 2026 года, как и обычно, будет самым коротким рабочим месяцем... продолжительность отдыха окажется даже больше, чем в предыдущие годы», - отметил эксперт.

По словам Южалина, в первый месяц года будет 15 рабочих и 16 выходных дней.

Как напомнил юрист, сотрудники с пятидневной рабочей неделей в январе уйдут на новогодние каникулы, которые будут длиться 12 дней.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году не планируется вводить шестидневные рабочие недели, всего ожидается 247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных.

