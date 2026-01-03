Россияне в 2025 году стали реже получать гражданство или ВНЖ в других странах
Свыше 97 тысяч россиян получили гражданство либо вид на жительство в других странах за 11 месяцев прошлого года, что ниже показателей 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«Гражданами... за 11 месяцев 2025 года подано более 97 тыс. уведомлений о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание... на территории иностранного государства», - рассказали в ведомстве.
За 11 месяцев 2024-го было получено 109 тысяч таких уведомлений. Как отметили в МВД, россияне преимущественно сообщали о приобретении гражданства и получении ВНЖ в Германии, Израиле, Испании, Армении, США.
Между тем президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ и выдачи ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства, проходившим службу в российской армии во время специальной военной операции на Украине.
