В США потерпел крушение частный вертолет

Частный вертолет потерпел крушение в горах в штате Аризона в США. Об этом сообщает офис шерифа округа Пинал.

ЧП произошло неподалеку от Телеграф-Каньон, южнее города Супериор.

«На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолет, потерпевший крушение», - отметили в офисе.

Спасатели продолжают работу по доступу к месту крушения вертолета, данных о пострадавших пока нет.

Как сообщил телеканал ABC, на борту воздушного судна находились четыре человека.

Ранее в США в штате Кентукки потерпел крушение грузовой самолет MD-11, погибли четырнадцать человек.

