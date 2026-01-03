В США потерпел крушение частный вертолет
Частный вертолет потерпел крушение в горах в штате Аризона в США. Об этом сообщает офис шерифа округа Пинал.
ЧП произошло неподалеку от Телеграф-Каньон, южнее города Супериор.
«На место выехали сотрудники офиса шерифа и зрительно обнаружили один частный вертолет, потерпевший крушение», - отметили в офисе.
Спасатели продолжают работу по доступу к месту крушения вертолета, данных о пострадавших пока нет.
Как сообщил телеканал ABC, на борту воздушного судна находились четыре человека.
Ранее в США в штате Кентукки потерпел крушение грузовой самолет MD-11, погибли четырнадцать человек.
