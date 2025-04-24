Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%

С января по март 2025 года продажи художественной литературы о Великой Отечественной войне выросли на 57%, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

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По его словам, заметно возросший интерес к книгам демонстрирует, что россияне понимают важность 80-летия Великой Победы.

Ранее пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщила, что в топ-3 самых популярных художественных произведений о Великой Отечественной войне вошли такие книги, как «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Судьба человека» Михаила Шолохова и «В списках не значился» Бориса Васильева.

В тройку самой продаваемой нон-фикшн-литературы вошли: «Война. Мифы СССР 1939-1945» Константин Рокоссовский, «Воспоминания маршала» Владимира Мединского, «Великая Отечественная война» Александра Монвиж-Монтвида, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф: Алина Бицутина
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаКнига

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