Продажи книг о Великой Отечественной войне за год выросли на 57%
С января по март 2025 года продажи художественной литературы о Великой Отечественной войне выросли на 57%, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
По его словам, заметно возросший интерес к книгам демонстрирует, что россияне понимают важность 80-летия Великой Победы.
Ранее пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщила, что в топ-3 самых популярных художественных произведений о Великой Отечественной войне вошли такие книги, как «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Судьба человека» Михаила Шолохова и «В списках не значился» Бориса Васильева.
В тройку самой продаваемой нон-фикшн-литературы вошли: «Война. Мифы СССР 1939-1945» Константин Рокоссовский, «Воспоминания маршала» Владимира Мединского, «Великая Отечественная война» Александра Монвиж-Монтвида, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН признали, что украинский закон о меньшинствах дискриминирует русскоязычных
- МИД призвал россиян учитывать риски при планировании поездок в Молдавию
- Президент Польши заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ
- СМИ: Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию
- Избитый в московской школе за неформальный вид подросток рассказал о самочувствии
- Суд наложил врест на активы владельца онлайн-игры «Мир танков»
- Определены финалисты Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025
- Трамп отметит 100 дней своего президентства митингом в Мичигане
- Пользователи жалуются на глобальный сбой у Т-Банка
- ЦБ: Международные резервы России достигли исторического максимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru