«Волшебник», «Буратино», «Хоттабыч»: Государство поддержит сказки

БОГАТЕНЬКИЙ «БУРАТИНО» И «ЧЕБУРАШКА»-«ДЕШЕВКА»

Накануне Фонд кино назвал 13 российских фильмов, производство которых собирается поддержать государство. В список в основном вошли сказки: «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма», «Буратино», «Горыныч», «Старик Хоттабыч», «Умка», «Весельчак У». Отмечается, что государство также поддержит ленты «Василий», «Космическая собака Лида» и еще несколько картин.

При этом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», рекордсменами по поддержке будут фильмы «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Битва моторов» и «В списках не значился». Создателям этих лент на безвозвратной основе будет выделено по 200 млн рублей.

Известно, что фильм «Буратино» компании «Водород» и продолжение «Волшебника изумрудного города» от «Централ Партнершип» получат по 150 млн рублей. А вот вторая часть культового «Чебурашки» осталась без поддержки со стороны государства.