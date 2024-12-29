«Волшебник», «Буратино», «Хоттабыч»: Государство поддержит сказки
По информации Фонда кино, в рамках господдержки фильмы «Буратино» и продолжение «Волшебника изумрудного города» получат по 150 млн рублей.
Государство уже традиционно поддерживает съемки фильмов-сказок. Фонд кино выделял средства, например, на «миллиардеров» «Бременских музыкантов», «Летучего корабля» и первого «Чебурашку». Теперь государство также собирается поддержать еще 13 фильмов, почти половина из которых — сказки. Однако правительство не забывает и о мультфильмах.
БОГАТЕНЬКИЙ «БУРАТИНО» И «ЧЕБУРАШКА»-«ДЕШЕВКА»
Накануне Фонд кино назвал 13 российских фильмов, производство которых собирается поддержать государство. В список в основном вошли сказки: «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма», «Буратино», «Горыныч», «Старик Хоттабыч», «Умка», «Весельчак У». Отмечается, что государство также поддержит ленты «Василий», «Космическая собака Лида» и еще несколько картин.
При этом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», рекордсменами по поддержке будут фильмы «Рождение империи» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Битва моторов» и «В списках не значился». Создателям этих лент на безвозвратной основе будет выделено по 200 млн рублей.
Известно, что фильм «Буратино» компании «Водород» и продолжение «Волшебника изумрудного города» от «Централ Партнершип» получат по 150 млн рублей. А вот вторая часть культового «Чебурашки» осталась без поддержки со стороны государства.
До этого художник-мультипликатор Юрий Норштейн в интервью НСН скептически отнесся к съемкам новой экранизации «Чебурашки» и его сиквела, премьера которого запланирована на 1 января 2026 года.
«Предыдущий фильм был достаточно пошлый, в той степени пошлости, которая вызывает общий прилив восторга. К сожалению, рассчитывать, что здесь произойдет что-то новое, не приходится. Это из серии фильмов, когда любым шоколадом обязательно намажут физиономию зрителю, чтобы он только пошел на это кино, это дешевка. Здесь мы подошли к системе, когда творческие качества никого не интересуют, важно только то, чем можно обласкать зрителя. Для меня все совершенно очевидно. Я удивляюсь, что замечательный актер Гармаш (Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены в кассовом фильме «Чебурашка» - прим. НСН) стал все это играть. Можно представить, что они сделают во второй части, учитывая, что вторая часть всегда становится хуже первой. Мне наплевать, сколько он соберет денег, но не наплевать, сколько изуродует эстетических взглядов. К сожалению, идет охмурение детей, это для меня самое ужасное. Через этот фильм они не понимают реальности жизни», - сказал режиссер.
Однако гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин наоборот считает, что продолжение «Чебурашки» будут иметь успех, при этом, по его мнению, оно вряд ли побьет кассовые сборы первой части в 6-7 млрд рублей.
«Перспектива точно есть, потому что продакшн уже начался. Мне кажется, что феноменальные результаты первого "Чебурашки", безусловно, давят цифрами на создателей. Ведь нельзя же сделать хуже! В моем понимании, 6-7 млрд рублей — очень высокая планка, которой будет очень сложно достичь», - заявил он в пресс-центре НСН.
Режиссер Александр Войтинский тоже подчеркнул, что верит в успех продолжения «Чебурашки».
«Я — за! Надо делать франшизы. К ним есть брезгливое отношение — мол, не нужно идти в русле успеха… Но мне кажется, зрители хотят этого! Правильно делают, что снимают. Мы ждем и верим в успех», - добавил он в пресс-центре НСН.
МИШУСТИН ЗА МУЛЬТФИЛЬМЫ
Но государство поддерживает не только фильмы-сказки, но и анимацию. Так, накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал продолжать системно поддерживать «Союзмультфильм». По его словам, в первую очередь помощь оказывается непосредственно производителям анимационных фильмов. Он также напомнил о существовании различных льгот и мер поддержки. Мишустин обратил внимание на то, что именно творческие работники «Союзмультфильма» создали всенародно любимых героев: от крокодила Гены и Чебурашки до зайца и волка из «Ну, погоди!».
На этой неделе также стало известно, что «Союзмультфильм» собирается запустить собственное производство игрового кино. Первой линейкой станет франшиза российских супергероев от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, которая будет ответом таким вселенным, как Marvel и DC. Глава студии Юлиана Слащева в разговоре с РБК сообщила, что серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал. Бюджет каждого проекта составит 1-1,2 млрд рублей.
При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков считает, что, учитывая бюджет франшизы российских супергероев в миллиард рублей, она вряд ли окупится, но картину можно было бы показывать и за рубежом.
«Если этим будет заниматься кто-то из современных дистрибьюторов-монстров: "Централ Партнершип", "Национальная Медиа Группа", "Атмосфера", "Вольга" — наверное, да, франшиза побьет сборы "Чебурашки". Одно дело снять фильм, второе дело — потратиться на его маркетинг, продвижение и расстановку в кинотеатре. На фоне идеи любое создание национальных героев, национальной франшизы, это плюс. Но я боюсь другого: когда мы создаем сразу пять-шесть серий франшизы, не понимая, как пройдет первая. С точки зрения бизнеса, наверное, это не совсем правильная история. Нужно создать первую часть, выпустить, посмотреть, насколько получилось, а дальше уже принять решение, должно ли государство эту команду дальше спонсировать или лучше отдать деньги в другие руки», - объяснил он в беседе с НСН.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за год российские фильмы заработали примерно 27 млрд рублей.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что в киноиндустрии нет негласных правил о «приличном» количестве франшиз, поэтому продюсеры не стесняются бесконечных «клонов» успешных фильмов.
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