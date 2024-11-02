Любимова спрогнозировала 5 млрд рублей киносборов в новогодние праздники

«Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей», — подчеркнула глава Минкульта.

Как отметила Любимова, на каникулах на большие экраны страны выйдут детские и семейные картины «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Иван Царевич и Серый Волк 6». Кроме того, запланирована премьера очередной части новогодней комедии «Елки 11».

В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы в кинотеатрах составляли 5,8 млрд рублей. При этом 95,4% от суммы было заработано от продажи билетов на российские фильмы за 1-8 января.

