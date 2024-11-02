Любимова спрогнозировала 5 млрд рублей киносборов в новогодние праздники
Сборы в кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники могут достичь 5 млрд рублей. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.
«Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей», — подчеркнула глава Минкульта.
Как отметила Любимова, на каникулах на большие экраны страны выйдут детские и семейные картины «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Иван Царевич и Серый Волк 6». Кроме того, запланирована премьера очередной части новогодней комедии «Елки 11».
В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы в кинотеатрах составляли 5,8 млрд рублей. При этом 95,4% от суммы было заработано от продажи билетов на российские фильмы за 1-8 января.
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