«Цифра для выживания»: Кинотеатры ждут 60 млрд рублей сборов в 2025 году

«Российской киноиндустрии необходимо хотя бы 50 миллиардов рублей, чтобы как-то выживать и существовать. С учетом того, что мы помним доковидный 2019 год, когда кассовые сборы составили 55 миллиардов рублей… С учетом той инфляции, роста цен на все и вся, с учетом огромных сложностей с параллельным импортом на запчасти для кинооборудования, для продолжения его эксплуатации и обслуживания… Сейчас, конечно, цифрой выживания являются уже не 50, а 60 миллиардов. И для того, чтобы достичь этой цифры, которая пока для нас, к сожалению, недосягаема, нам нужно в году хотя бы 15 фильмов-миллиардеров и хотя бы 30 фильмов со сборами в диапазоне 300-700 миллионов рублей. А еще большое количество жанровых картин и зарубежных картин, которые будут дополнять репертуар кинотеатров», - сказал Исаев.

При этом он отметил, что в 2025 году, предварительно, не ожидается крупных зарубежных киноновинок.

«К сожалению, пока мы крупных зарубежных новинок на 2025 год не видим. Да, будет определенное предложение по жанровому кино, но, к сожалению, каких-то фильмов в диапазоне 700-800 миллионов – миллиард мы пока не видим. Если фильмы окажутся интересны только нишевой аудитории, то, конечно, те картины, которые имеют потенциал миллиардных сборов, до этой заветной отметки не дотянутся. Соответственно, и общие сборы по году могут до цифр 2024 года не дотянуться. Но, опять же, если зрительский интерес будет, если будут яркие, заметные рекламные кампании проектов, если зритель будет видеть для себя интересное предложение, то, конечно, все это вкупе может дать преодоление заветной отметки в 50 миллиардов в 2025 году, на что мы искренне надеемся и чего желаем нашей стране», - добавил собеседник агентства.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что, согласно прогнозам, в новогодние праздники 2025 года сборы российских кинотеатров могут достичь 5 млрд рублей. В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы в кинотеатрах России составляли 5,8 млрд рублей. При этом большая часть от этой суммы (95,4%) была заработана от продажи билетов на российские фильмы с 1 по 8 января, передает «Радиоточка НСН».

