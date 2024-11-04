5 млрд руб.: Помогут ли «Волшебник» и «Богатырь» кинотеатрам заработать в Новогодние праздники

НОВОГОДНИЙ «КИНОЧЕС»

Накануне министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости сообщила, что в предстоящие новогодние праздники кассовые сборы в российских кинотеатрах могут достичь 5 млрд рублей.

Известно, что в 2024 году в новогодние праздники отечественные кинотеатры смогли заработать 5,8 млрд рублей. При этом 95,4% от этой суммы было заработано от продажи билетов на российские фильмы за период с 1 по 8 января.

Согласно информации, опубликованной на портале «Kinoafisha.info», 1 января 2025 года выйдут сразу две российские сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», комедия «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань в главных ролях, южнокорейский боевик «Иллюзия контроля», мультфильм «Рождественские истории Астрид Линдгрен» и ужастик «Астрал. Кошмар в "Спринг Гарден"».