«Горыныч» и «Мажор в Дубае» вошли в число самых ожидаемых кинорелизов 2025 года

Он отметил, что в мае выйдет мультфильм «Маракуда», также одной из «главных ставок» кинокомпании он назвал фантастический экшн с большим бюджетом «Девятая планета». Завершится 2025 год выходом нового мультфильма про «Трех богатырей», подчеркнул Сельянов.

«Из мультфильмов рекомендовал бы запомнить название «Маракуда». Так зовут главного героя, пацана из первобытного мира. Картина выйдет в мае. Ну и «Девятая планета». Это фантастический экшн с очень большим бюджетом, и это одна из главных наших ставок на будущий год. В главных ролях Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. И завершим 2025 год мы, как обычно, новым мультфильмом про «Трех богатырей», - указал собеседник агентства.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН отметил, что в новогодние праздники зрителей порадуют сказки «Волшебник изумрудного города» и «Финист», которые, по предварительным прогнозам, соберут до четырех миллиардов рублей и трех миллиардов рублей соответственно.

«2025 год обещает для кинотеатров и для зрителей достаточно богатое и обширное предложение по различным новинкам в совершенно разных жанрах. Период новогодних праздников порадует российского зрителя достаточно большим количеством фильмов в семейном сегменте. Это, прежде всего, яркая и красочная экранизация книги Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Классическая сказка, которая абсолютно точно зайдет в семейную аудиторию, порадует деток и, в общем-то, сомнений никаких нет, что станет одним из золотых призеров 2025 года. Прогнозы по этому фильму от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов. Также в Новый год выходит «Финист», очередная серия богатырской саги, которая была начата «Последним богатырем» и продолжена сериалом, который достаточно успешно прошел на цифровых платформах. «Иван Царевич и Серый Волк 6» соберет в пределах 700-800 миллионов. Для «Финиста» диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - сказал он.

Также Исаев рассказал, что в новогодний период выйдет комедия «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным, в конце января выйдет картина «Злой город» о попытке Золотой Орды захватить город Козельск.

«Также в новогодний период для более взрослого зрителя будет представлена комедия с Павлом Прилучным «Постучись в мою Тверь». Это с одной стороны простая, с другой стороны понятная зрителю жанровая история о противостоянии города и деревни. На конец января будет выходить фильм «Злой город» о попытке Золотой Орды захватить город Козельск. Одна из славных и легендарных страниц нашей русской истории. О том, как татаро-монголы, несмотря на длительную, очень тяжелую осаду, так и не смогли взять этот город. Мощная, большая историческая постановка от режиссера Буслова с любимыми актерами, в том числе с Алексеем Гуськовым в главных ролях. Со времен «Сердца Пармы» ничего такого большого исторического о наших славных страницах русской истории не выходило», - сказал он.