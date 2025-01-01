«Горыныч» и «Мажор в Дубае» вошли в число самых ожидаемых кинорелизов 2025 года
Новый 2025 год страна встретит фильмом «Иван Царевич и Серый Волк 6», а осенью выйдет фантастическая комедия «Космическая собака Лида», отметил в эфире НСН руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов.
Продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель анимационной студии «Мельница» Сергей Сельянов в разговоре с НСН назвал самые ожидаемые мультфильмы, сказки, комедии, фантастические фильмы 2025 года и отметил, что большую ставку кинокомпания делает на экшн «Девятая планета». А член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев отметил, что в новогодние праздники зрителей порадуют сказки «Волшебник изумрудного города» и «Финист», которые, по предварительным прогнозам, соберут до четырех миллиардов и трех миллиардов рублей соответственно.
«Мы встретим 2025 год вместе со всей страной фильмом «Иван Царевич и Серый Волк 6». А самый большой наш релиз выйдет в октябре – «Горыныч» с Сашей Петровым. Он у нас моряк, который попадает в сказочный мир и решает там все свои проблемы. Ну и вы уже поняли из названия фильма, что помимо Саши там есть еще один не менее главный герой. Осенью также выйдет «Космическая собака Лида» – это крутая фантастическая комедия, в которой Женя Ткачук сыграл несколько совершенно разных ролей – Толстяка, Красавчика и других. Большое счастье для актера и, конечно, для зрителя. И сама волшебная собака Лида сыграла как настоящая мировая звезда! Режиссер Сангаджиев. Еще один режиссер – Алексей Чадов – монтирует сейчас «Неискусственный интеллект». Это комедия с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». А вторая главная роль у робота по имени Апостол», - сказал Сельянов.
Он отметил, что в мае выйдет мультфильм «Маракуда», также одной из «главных ставок» кинокомпании он назвал фантастический экшн с большим бюджетом «Девятая планета». Завершится 2025 год выходом нового мультфильма про «Трех богатырей», подчеркнул Сельянов.
«Из мультфильмов рекомендовал бы запомнить название «Маракуда». Так зовут главного героя, пацана из первобытного мира. Картина выйдет в мае. Ну и «Девятая планета». Это фантастический экшн с очень большим бюджетом, и это одна из главных наших ставок на будущий год. В главных ролях Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. И завершим 2025 год мы, как обычно, новым мультфильмом про «Трех богатырей», - указал собеседник агентства.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН отметил, что в новогодние праздники зрителей порадуют сказки «Волшебник изумрудного города» и «Финист», которые, по предварительным прогнозам, соберут до четырех миллиардов рублей и трех миллиардов рублей соответственно.
«2025 год обещает для кинотеатров и для зрителей достаточно богатое и обширное предложение по различным новинкам в совершенно разных жанрах. Период новогодних праздников порадует российского зрителя достаточно большим количеством фильмов в семейном сегменте. Это, прежде всего, яркая и красочная экранизация книги Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Классическая сказка, которая абсолютно точно зайдет в семейную аудиторию, порадует деток и, в общем-то, сомнений никаких нет, что станет одним из золотых призеров 2025 года. Прогнозы по этому фильму от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов. Также в Новый год выходит «Финист», очередная серия богатырской саги, которая была начата «Последним богатырем» и продолжена сериалом, который достаточно успешно прошел на цифровых платформах. «Иван Царевич и Серый Волк 6» соберет в пределах 700-800 миллионов. Для «Финиста» диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - сказал он.
Также Исаев рассказал, что в новогодний период выйдет комедия «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным, в конце января выйдет картина «Злой город» о попытке Золотой Орды захватить город Козельск.
«Также в новогодний период для более взрослого зрителя будет представлена комедия с Павлом Прилучным «Постучись в мою Тверь». Это с одной стороны простая, с другой стороны понятная зрителю жанровая история о противостоянии города и деревни. На конец января будет выходить фильм «Злой город» о попытке Золотой Орды захватить город Козельск. Одна из славных и легендарных страниц нашей русской истории. О том, как татаро-монголы, несмотря на длительную, очень тяжелую осаду, так и не смогли взять этот город. Мощная, большая историческая постановка от режиссера Буслова с любимыми актерами, в том числе с Алексеем Гуськовым в главных ролях. Со времен «Сердца Пармы» ничего такого большого исторического о наших славных страницах русской истории не выходило», - сказал он.
В феврале в прокат выйдет фильм «Манюня. День рождения Ба». К выходу также ожидаются фильмы «Ждун», «Денискины рассказы», «Царевна-лягушка» и «Соловей против Муромца», указал Исаев.
«На февраль предполагается к выходу завершающая часть франшизы о «Манюне», еще одна любимая нашими детками история. Последний полнометражный фильм «День рождения Ба» будет выходить на дате 13 февраля, закрывая эту славную историю для большого количества наших молодых фанатов всей истории «Манюни». Ну и ряд фильмов для более универсальной семейной аудитории – это «Ждун» про небезызвестного персонажа, «Денискины рассказы», которые компания братьев Андреасян снимает, экранизируя небезызвестное литературное творчество Виктора Драгунского. Это также «Царевна-лягушка», очередная сказка для семейной аудитории из нашего русского фольклора. И «Соловей против Муромца» – картина, которая в необычном ключе трактует историю Ильи Муромца и Соловья Разбойника. Еще можно упомянуть «Мажор в Дубае» – очередная история с приключениями Павла Прилучного в роли мажора, но теперь в арабских песках», - добавил собеседник агентства.
В общей сложности топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года заработали почти 17 миллиардов рублей. Отметку в три миллиарда сборов преодолели лишь две картины – «Холоп-2» и «Бременские музыканты», передает «Радиоточка НСН».
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