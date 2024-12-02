«Молодежи нечего смотреть»: Исаев о прогнозе киносборов в новогодние даты

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что сборы кинотеатров в новогодние праздники 2025 могут достичь 5 миллиардов рублей. При этом в начале 2024 года кинотеатры заработали 5,8 млрд рублей, 95,4% от суммы было заработано от продажи билетов на российские фильмы. Исаев пояснил, что ожидания в 5 миллиардов рублей связаны с отсутствием фильмов для молодой аудитории в репертуаре.

«В новогодние дни "Финист. Первый богатырь" и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" соберут свои законные несколько миллиардов рублей. Это два локомотива, однако больше ничего с миллиардным потенциалом в репертуаре нет. В прошлые новогодние даты для семейной аудитории мощно работали "Бременские музыканты", для более молодой аудитории был "Холоп-2", в сегменте зарубежного кино «Феррари». В этом году подобного не ожидается, будут только проекты для семейной аудитории. Подросткам, молодой аудитории 20-25 лет будет нечего смотреть в кинотеатрах кроме "Последнего Ронина" с Юрием Колокольниковым, трибьюта теме самурайско-ронинской. Из этого и складываются такие прогнозы», - заключил он.

Ранее Исаев также сообщал «Радиоточке НСН», что кассовые сборы кинотеатров по итогу 2024 года могут составить 42 миллиарда рублей, однако для комфортной жизни нужны 60 миллиардов рублей.

