Три дня проката: Сборы «Волшебника изумрудного города» превысили миллиард рублей

СКАЗОЧНЫЙ МИР И ШИЗОФРЕНИЯ



Актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», ранее заявил спецкору НСН, что съемки в фильме иногда были на грани с шизофренией.



«Я не первый раз снимался на хромакее, но впервые случилось так, что в этой сказке есть персонажи, которых сложно показать рядом из-за их разницы в росте. Например, Бастинду и Гингему тяжело показать в одном кадре с Урфин Джюсом. Колдуньи трехметрового роста, а Урфин Джюс ростом с десятилетнего ребенка. У меня было три смены, когда по 12 часов я ходил один по огромному павильону, а вместо партнеров были зеленые теннисные шарики. Ты ходишь немного на грани с шизофренией, разговариваешь с зелеными шариками. Это было одним из самых сложных в съемках. Также в павильоне было две идентичные декорации, но разного размера. На одной снимали, как Гингема поднимается по лестнице, на другой, которая в три раза больше, снимали, как Урфин Джюс поднимается ползком», - рассказал актер на фестивале «Хомякон».

Он также добавил, что режиссеру картины Игорю Волошину удалось создать сказочный мир, в который поверят зрители.

«Наш режиссер реально сказочник, большой мастер создания сказочных миров. Я очень рад, что он снял "Волшебника". Важно, что сказочный мир создан так, что в него веришь. Для меня самое ценное в этом проекте, что мир получился, хочется за ним следить, он будет развиваться. Есть большие планы на съемки дальнейших фильмов, сняли пока только один», - сказал артист.



В свою очередь десятилетняя актриса Екатерина Червова, исполнившая роль Элли, тоже рассказала о тонкостях съемок нового «Волшебника изумрудного города».



«Серая кукла из пенопласта, которая просто стояла и сидела — вот весь лев. А сейчас мы видим красивого реалистичного льва», - добавила девочка.

Согласно прогнозам Минкульта России, сборы отечественных кинотеатров на новогодние праздники грядущего года будут ниже, чем в 2024 году, но «сказочные» премьеры помогут исправить ситуацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

