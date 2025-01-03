Три дня проката: Сборы «Волшебника изумрудного города» превысили миллиард рублей
«Сказочный» фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрал в кинопрокате более одного миллиарда рублей за три дня.
Фэнтезийный фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрал в российском кинопрокате более одного миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Кинолента вышла на большие экраны 1 января. Режиссером фильма по мотивам сказки Александра Волкова выступил Игорь Волошин. Главные роли в фэнтези-блокбастере сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Евгений Чумак, Светлана Ходченкова.
К слову, еще до премьеры в кинотеатрах фильм установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в прокате РФ, собрав 316 миллионов рублей. По этому показателю кинолента обошла предыдущего рекордсмена ― фильм Marvel «Мстители: Финал», на который до старта проката было продано билетов на 310 миллионов рублей. Среди российских картин по предпродажам ранее лидировал «Холоп-2» (189 миллионов рублей).
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что сказки «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист» могут собрать до четырех миллиардов и трех миллиардов рублей соответственно.
«2025 год обещает для кинотеатров и для зрителей достаточно богатое и обширное предложение по различным новинкам в совершенно разных жанрах. Период новогодних праздников порадует российского зрителя достаточно большим количеством фильмов в семейном сегменте. Это, прежде всего, яркая и красочная экранизация книги Александра Волкова «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Классическая сказка, которая абсолютно точно зайдет в семейную аудиторию, порадует деток и, в общем-то, сомнений никаких нет, что станет одним из золотых призеров 2025 года. Прогнозы по этому фильму от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов. Также в Новый год выходит «Финист», очередная серия богатырской саги, которая была начата «Последним богатырем» и продолжена сериалом, который достаточно успешно прошел на цифровых платформах. «Иван Царевич и Серый Волк 6» соберет в пределах 700-800 миллионов. Для «Финиста» диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - сказал он.
СКАЗОЧНЫЙ МИР И ШИЗОФРЕНИЯ
Актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», ранее заявил спецкору НСН, что съемки в фильме иногда были на грани с шизофренией.
«Я не первый раз снимался на хромакее, но впервые случилось так, что в этой сказке есть персонажи, которых сложно показать рядом из-за их разницы в росте. Например, Бастинду и Гингему тяжело показать в одном кадре с Урфин Джюсом. Колдуньи трехметрового роста, а Урфин Джюс ростом с десятилетнего ребенка. У меня было три смены, когда по 12 часов я ходил один по огромному павильону, а вместо партнеров были зеленые теннисные шарики. Ты ходишь немного на грани с шизофренией, разговариваешь с зелеными шариками. Это было одним из самых сложных в съемках. Также в павильоне было две идентичные декорации, но разного размера. На одной снимали, как Гингема поднимается по лестнице, на другой, которая в три раза больше, снимали, как Урфин Джюс поднимается ползком», - рассказал актер на фестивале «Хомякон».
Он также добавил, что режиссеру картины Игорю Волошину удалось создать сказочный мир, в который поверят зрители.
«Наш режиссер реально сказочник, большой мастер создания сказочных миров. Я очень рад, что он снял "Волшебника". Важно, что сказочный мир создан так, что в него веришь. Для меня самое ценное в этом проекте, что мир получился, хочется за ним следить, он будет развиваться. Есть большие планы на съемки дальнейших фильмов, сняли пока только один», - сказал артист.
В свою очередь десятилетняя актриса Екатерина Червова, исполнившая роль Элли, тоже рассказала о тонкостях съемок нового «Волшебника изумрудного города».
«Серая кукла из пенопласта, которая просто стояла и сидела — вот весь лев. А сейчас мы видим красивого реалистичного льва», - добавила девочка.
Согласно прогнозам Минкульта России, сборы отечественных кинотеатров на новогодние праздники грядущего года будут ниже, чем в 2024 году, но «сказочные» премьеры помогут исправить ситуацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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