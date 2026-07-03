МИЛЛИАРД ДЛЯ КЭМЕРОНА

Совокупный оборот кинотеатров в первом полугодии 2026 года составил 35,2 млрд рублей, 4,1 млрд рублей из них пришлось на неофициальные показы, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Как отмечает издание, в абсолютных деньгах теневой оборот вырос на 1,2 млрд по сравнению с 2024 годом. При этом доля неофициального проката остается стабильной и колеблется в пределах 11-12% рынка.

Ранее НСН, анализируя сборы кинотеатров первого полугодия 2026 года, тоже отмечало, что сборы теневого проката заметно выросли. За шесть месяцев 2026 года короткометражное кино «Соната», за которой обычно скрываются показатели предсеансового обслуживания, заработала 643,6 миллиона рублей. Это больше, чем самые скромные сборы в списке кассовых релизов 2025 года. При этом «Соната» - не единственная короткометражка, которой обычно прикрывают теневые сборы.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика» главными драйверами предсеансового обслуживания в начале 2026 года стали такие картины как «Аватар: Пламя и пепел» (1,2 млрд рублей), «Проект «Конец света» (587,4 миллиона рублей) с Райаном Гослингом, «Дьявол носит Prada 2» (317,3 миллион рублей) и «Прыгуны» (233 миллиона рублей).