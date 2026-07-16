Суд приостановил работу хостела на 1,5 тыс постояльцев в 1-м Магистральном тупике

Более 700 тысяч человек включились в проект «Московский чекап» за первые две недели его работы

В Подмосковье увеличили число ИИ-камер для контроля за парковкой на газонах

Стадион «Крылья Советов» будет реконструирован

Московская международная неделя кино пройдет в конце августа