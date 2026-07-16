«Тарковский, а не Чебурашка»: Бурляев рассказал, что не так с современным кинематографом
Современные чиновники, ответственные за культуру, далеки от кинематографа, и не понимают всей силы экрана, заявил спецкору НСН Николай Бурляев.
У российского кинематографа есть будущее, однако сейчас он находится в опасном состоянии, так как у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль. Об этом специальному корреспонденту НСН в кулуарах XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» рассказал народный артист РФ, актер, кинорежиссер и сценарист Николай Бурляев.
Кинематографист представляет на фестивале свои духовно-патриотические фильмы в рамках Международного фестиваля социально-значимого кино «Общее житие». Бурляев считает, что показ такого кино очень важен.
«Экран — это духовно-стратегическое оружие. Этого не понимают очень многие, в том числе, товарищи депутаты, потому что они сейчас далеки от культуры. А я ей занимаюсь 67 лет. Я как режиссер, писатель, драматург, сценарист, продюсер и актер знаю, что такое кино. Мы в прошлом веке делали шедевры с Андреем Тарковским. А где эти шедевры сейчас? Не верьте нашим чиновникам, которые с упоением говорят о прибылях, которые приносят фильмы, которые, я считаю, и детям-то нельзя показывать — "Чебурашка", "Последний богатырь". Это, кстати, снял мой ученик, он учился у меня лет 25 назад. Но я его учил другому! А не извращать смыслы сказок русских. В пяти сериях "Последнего богатыря" черное выдается за белое, а белое — за черное. То, что всегда для нашего поколения было нечистью — Баба-Яга, Кощей, упыри, вурдалаки — там друзья главного героя. Причем авторы делают главного героя сыном русского святого Ильи Муромца и ведьмы. Вот так скрестили! Идут очень опасные процессы. Это не понимают те, кто должен руководить нашей культурой», — поделился мнением кинематографист, которого цитирует спецкор НСН.
Однако он подчеркнул, что если будущее есть у страны, то и у кинематографа оно должно быть. Кроме того, Бурляев призвал также возрождать и белорусский кинематограф.
«Надо воспитывать кадры белорусского кино. Я предлагал это бывшему министру культуры и бывшему вице-премьеру правительства, который отвечает за культуру. Я сказал, что могу набрать белорусский курс в Москве, договорился с ректором ВГИК, что мы примем белорусов. А дальше пошло какое-то размывание идеи. Хотя мне вице-премьер сказал, что это то, что нам нужно, дальше был звонок из белорусского Дома культуры и сказали: пришлите нам этих мастеров, Михалкова, Кончаловского, Шахназарова — то есть всех, кого я собрал на свой курс — и пусть они приедут и бесплатно дадут мастер-класс. Это что за подход? Чего мы добьемся? Будем топтаться на месте, не будет движения вперед. А ведь президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, надеется. Надо по-серьезному возрождать белорусский кинематограф. И мы готовы помочь», — уверен Бурляев.
Ранее Николай Бурляев в разговоре с НСН утверждал, что российский кинематограф начал деградировать с начала перестройки. Он считает, что в этой сфере необходим поэтому государственный контроль.
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