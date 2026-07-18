Казарновская назвала «Евровидение» античеловеческим конкурсом
Оперная певица Любовь Казарновская в разговоре с ТАСС высказала критическое мнение о конкурсе «Евровидение». Артистка считает, что мероприятие утратило прежний уровень и приобрело тревожные черты.
По словам Казарновской, конкурс заметно деградировал: в выступлениях всё чаще прослеживаются элементы сатанизма, встречаются пугающие визуальные образы и композиции, содержание которых вызывает у неё беспокойство. Певица отметила, что подобные тенденции кажутся ей отражением непростых и даже пугающих процессов, разворачивающихся в современном мире.
Казарновская подчеркнула, что не стала бы входить в состав жюри конкурса, если бы такие номера демонстрировались в период её участия — в 2015 году она была членом жюри «Евровидения». В завершение артистка ещё раз обозначила свою позицию: нынешняя версия «Евровидения» представляется ей странной и во многом противоречащей гуманистическим ценностям.
Ранее фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил готовность поучаствовать в номере представителя России на музыкальном конкурсе «Интервидение», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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