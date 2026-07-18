Число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80, пятеро в больнице

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона, пятеро из заболевших госпитализированы в Новоселицкую больницу, среди них нет детей.



Изначально сообщалось, что за медицинской помощью из‑за высокой температуры обратились примерно 40 человек.



Информация об отравлении нескольких отдыхающих на базе возле водохранилища Волчьи Ворота (рядом с селом Новоселицким) появилась в СМИ в пятницу. В связи с этим следственное управление СК и прокуратура Ставропольского края начали проверочные мероприятия.

Ранее в подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

