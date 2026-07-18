Число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80, пятеро в больнице
В Ставропольском крае увеличилось количество пострадавших от отравления на базе отдыха. Теперь их 80 человек.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона, пятеро из заболевших госпитализированы в Новоселицкую больницу, среди них нет детей.
Изначально сообщалось, что за медицинской помощью из‑за высокой температуры обратились примерно 40 человек.
Информация об отравлении нескольких отдыхающих на базе возле водохранилища Волчьи Ворота (рядом с селом Новоселицким) появилась в СМИ в пятницу. В связи с этим следственное управление СК и прокуратура Ставропольского края начали проверочные мероприятия.
Ранее в подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кристофер Нолан объявил о паузе в карьере после «Одиссеи»
- Число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80, пятеро в больнице
- СМИ: В Москве мошенники под видом полицейских обходят квартиры
- МО: Силы ПВО сбили 774 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб
- Воробьев: В Подмосковье при ударе ВСУ погиб 1 человек, 37 пострадали
- Глагол «махаю» в РФ признали литературной нормой
- В ГД рассказали о возврате части НДФЛ по договору страхования жизни
- СМИ: «Одиссея» Нолана собрала на предпоказах рекордные за год $17,6 млн
- Новый премьер-министр Украины задекларировал 3 участка земли у Константиновки
- Причиной смерти Масляковой стала продолжительная болезнь