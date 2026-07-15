Нужен культовый Крюгер: Что обеспечит успех новой версии «Кошмара на улице Вязов»
Успех новой версии «Кошмара на улице Вязов» во многом будет зависеть от кастинга на главные роли, сказал НСН Евгений Баженов (BadComedian).
Роль главного злодея в новой версии «Кошмара на улице Вязов» лучше доверить околокультовому актеру, и найти такого артиста не так просто, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Paramount Pictures приобрела права на экранизацию сценария «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена и планирует выпустить новый фильм, сообщает The Hollywood Reporter. Над проектом будут работать руководители жанрового подразделения студии Primal Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес, спродюсировавшие хоррор «Орудия». Также продюсерами выступят наследники Крэйвена — вдова Ия Лабунка и сын Джонатан Крейвен. Баженов допустил, что зритель проявит интерес к новому проекту.
«Успех может быть, вопрос в качестве исполнения. Создатели «Орудия» довольно хороши. Ждем какого-то результата, сейчас сложно загадывать. Самое сложное – подобрать на роль Фредди Крюгера кого-то сопоставимого с Робертом Инглундом. Из этой нелегкой задачи надо выходить сверхнеординарно. На момент съемок оригинального фильма «Кошмар на Улице Вязов» Инглунд не был слишком популярен. Он в целом нишевый актер, сделал очень характерный образ, и теперь сравнивать будут с ним. Сейчас брать кого-то неизвестного скорее ошибочно и опасно. Нужно брать популярного околокультового актера, который сможет воплотить образ», - отметил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, «Кошмар на улице Вязов» - культовый ужастик, популярность которого связана с харизматичным злодеем Фредди Крюгером. В оригинальном фильме 1984 герой приходил к людям во сне, чтобы убить своих жертв.
«Новаторство в уникальном сюжете, харизматичном злодее, атмосфере съемок. Это выдающийся фильм ужасов по всем параметрам. Секрет популярности самого персонажа Фредди Крюгера в его уникальности. Визуально он запоминается довольно быстро. Авторы оригинальной истории ударили во все уязвимые вещи для зрителя – все мы спим и боимся кошмаров. Как видно по числу фильмов во франшизе и попыток создания ремейков, Уэс Крэйвен попал в нерв человечества. «Кошмар на улице Вязов» востребован в каждой стране мира. Фредди Крюгер появлялся даже в «Ералаше» - настолько узнаваем персонаж. Не важно, в какой стране и в каком контексте живет зритель, этот герой на него работает», - объяснил Баженов.
Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что к числу наиболее страшных фильмов ужасов можно отнести и советскую картину «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова, которая была удостоена Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале 1991 года.
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