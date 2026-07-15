Как подчеркнул собеседник НСН, «Кошмар на улице Вязов» - культовый ужастик, популярность которого связана с харизматичным злодеем Фредди Крюгером. В оригинальном фильме 1984 герой приходил к людям во сне, чтобы убить своих жертв.

«Новаторство в уникальном сюжете, харизматичном злодее, атмосфере съемок. Это выдающийся фильм ужасов по всем параметрам. Секрет популярности самого персонажа Фредди Крюгера в его уникальности. Визуально он запоминается довольно быстро. Авторы оригинальной истории ударили во все уязвимые вещи для зрителя – все мы спим и боимся кошмаров. Как видно по числу фильмов во франшизе и попыток создания ремейков, Уэс Крэйвен попал в нерв человечества. «Кошмар на улице Вязов» востребован в каждой стране мира. Фредди Крюгер появлялся даже в «Ералаше» - настолько узнаваем персонаж. Не важно, в какой стране и в каком контексте живет зритель, этот герой на него работает», - объяснил Баженов.

Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что к числу наиболее страшных фильмов ужасов можно отнести и советскую картину «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова, которая была удостоена Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале 1991 года.

