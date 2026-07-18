СМИ: В Москве мошенники под видом полицейских обходят квартиры
В Москве мошенники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предупреждения о подобных случаях мошенничества появляются в чатах жильцов московских ЖК. По данным источника, в частности злоумышленники выдают себя за полицейских, одеваясь в форму и даже предоставляя фальшивые удостоверения.
Известно, что аферисты совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы перед переписью населения. Уточняется, что кроме того, злоумышленники могут просить москвичей заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта и оружия. При встрече с такими правонарушителями следует обратиться в полицию.
Ранее депутат Каплан Панеш сообщил, что в мессенджерах появилась новая мошенническая схема, при которой аферисты создают фальшивые домовые чаты под видом официальных служб ЖКХ для кражи личных данных и вымогательства денег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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