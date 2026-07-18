СМИ: «Одиссея» Нолана собрала на предпоказах рекордные за год $17,6 млн
Новый фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» собрал на предварительных показах $17,6 млн, что стало лучшим результатом года. Об этом сообщает издание Variety.
По данным источника, картина по сборам в предварительном показе обошла предыдущего рекордсмена года — мультфильм «История игрушек-5». При этом лента Нолана «Оппенгеймер» 2023 года, за который он получил «Оскара», на предпоказе заработала $10,5 млн.
Премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Согласно информации издания, ожидается, что в дебютные выходные театрального проката картина заработает $90-100 млн. Отмечается, что если такой прогноз сбудется, то для Нолана это будет второй по объему сборов в дебютные выходные фильм с 2012 года. Тогда «Темный рыцарь: Возрождение легенды» собрал $160 млн.
Самый успешный старт широкого проката в 2026 году был у мультфильмов «История игрушек-5» и «Супер Марио: Галактическое кино» — $159 и $131 млн соответственно.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.
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