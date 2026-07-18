СМИ: «Одиссея» Нолана собрала на предпоказах рекордные за год $17,6 млн

Премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Согласно информации издания, ожидается, что в дебютные выходные театрального проката картина заработает $90-100 млн. Отмечается, что если такой прогноз сбудется, то для Нолана это будет второй по объему сборов в дебютные выходные фильм с 2012 года. Тогда «Темный рыцарь: Возрождение легенды» собрал $160 млн.

Самый успешный старт широкого проката в 2026 году был у мультфильмов «История игрушек-5» и «Супер Марио: Галактическое кино» — $159 и $131 млн соответственно.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.