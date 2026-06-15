Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне привлек и молодую аудиторию, что позволило ему собрать в российском прокате миллиард рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные — то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда — байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 миллиона рублей). С начала проката картина собрала в России более одного миллиарда рублей. Исаев уверен, что картина «Майкл» продолжит быть в топе.