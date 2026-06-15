Эффект «Горничной»: Чем миллиардный «Майкл» покорил россиян

В этом году был феномен «Горничной», которая начала ровно, потом прибавила, а потом держалась восемь недель в топе прокате, «Майкл» повторяет этот путь, заявил НСН Роман Исаев.

Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне привлек и молодую аудиторию, что позволило ему собрать в российском прокате миллиард рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные — то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда — байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 миллиона рублей). С начала проката картина собрала в России более одного миллиарда рублей. Исаев уверен, что картина «Майкл» продолжит быть в топе.

Прослушивания Майкла Джексона выросли на 44% после фильма о нем
«Миллиард рублей для "Майкла" казался достижимой цифрой, с учетом того, что мы видели в прежние годы цифры той же "Богемской рапсодии". Мы понимали, что фигура Майкла Джексона на культурном и музыкальном небосклоне уникальна. Зрительская аудитория в этом смысле очень разнообразна, возрастной сегмент тоже. На фильм пошли и молодые люди. Мы видели также международную динамику, как фильм держался в США и других странах. Было ощущение, что в России у проекта все будет хорошо. Сейчас мы видим, что "Майкл" идет по верхней планке ожиданий, миллиард он уже перешагнул. Плюс фильм неплохо держится на неделе проката даже при старте "Холопа". У нас в этом году был феномен "Горничной", которая начала ровно, потом прибавила, а потом держалась восемь недель в топе прокате. «Майкл» повторяет этот путь. Поэтому я думаю, что индустрия абсолютно довольна», — рассказал он.

Байопик «Майкл» стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории кино. Сборы картины о легендарном поп-короле Майкле Джексоне уже превысили 912 миллионов долларов. В мировом прокате ленте пророчат сборы в один миллиард долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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