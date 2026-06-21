Режиссёр «Истории игрушек 5» рассказал о планах на шестую часть
Режиссёр «Истории игрушек 5» Эндрю Стэнтон рассказал о планах на шестую часть. Об этом он поделился в интервью Dexerto.
Стэнтон выразил надежду принять участие в создании продолжения и заявил, что планирует завершить историю Бонни - девочки, которой принадлежат игрушки (Базз, Вудди и другие). По его мнению, она должна получить полноценную трилогию, аналогичную трилогии Энди.
«История игрушек 5» вышла в мировом прокате 19 июня. За первый день в США картина собрала более $71 млн. Это рекордный кассовый результат в премьерный день с 2024 года — именно тогда вышел «Дэдпул и Росомаха», заработавший за сутки $96 млн. Мультфильм также показал лучший дебют среди анимационных картин студии Pixar после «Суперсемейки 2» ($71,2 млн). «Истории игрушек 5» предрекают сборы в $170 млн за первые выходные, что станет рекордным результатом среди всех частей серии.
Ранее «История игрушек 5» собрал рекордные $17 млн на предпоказах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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