В Крыму задержали подозреваемую в организации теракта против офицера ЧФ

Трагедия произошла 13 ноября 2024 года в Севастополе: в автомобиле капитана I ранга Валерия Транковского, занимавшего должность начальника штаба Азовского военно‑морского района Крымской базы, сработало взрывное устройство. Мощность заряда составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте — бомба была закреплена под днищем машины.



По информации ведомства, подозреваемая — уроженка Николаевской области, 1967 года рождения, — самостоятельно установила связь с представителем украинской разведки. По указанию куратора женщина организовала тайник с элементами взрывного устройства и передала противнику его координаты.



Как уточнили в ФСБ, именно этот схрон использовали сотрудники СБУ для подготовки подрыва автомобиля военного. Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель — его извлёк из тайника сообщник задержанной. Координацией теракта, по данным спецслужбы, занимался генерал‑майор СБУ Александр Поклад.



В отношении жительницы Ялты возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся Службой безопасности Украины против стратегического предприятия в жилом секторе Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

