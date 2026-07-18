В Крыму задержали подозреваемую в организации теракта против офицера ЧФ
ФСБ сообщила о задержании женщины из Ялты — её подозревают в причастности к теракту, в результате которого погиб офицер Черноморского флота.
Трагедия произошла 13 ноября 2024 года в Севастополе: в автомобиле капитана I ранга Валерия Транковского, занимавшего должность начальника штаба Азовского военно‑морского района Крымской базы, сработало взрывное устройство. Мощность заряда составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте — бомба была закреплена под днищем машины.
По информации ведомства, подозреваемая — уроженка Николаевской области, 1967 года рождения, — самостоятельно установила связь с представителем украинской разведки. По указанию куратора женщина организовала тайник с элементами взрывного устройства и передала противнику его координаты.
Как уточнили в ФСБ, именно этот схрон использовали сотрудники СБУ для подготовки подрыва автомобиля военного. Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель — его извлёк из тайника сообщник задержанной. Координацией теракта, по данным спецслужбы, занимался генерал‑майор СБУ Александр Поклад.
В отношении жительницы Ялты возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся Службой безопасности Украины против стратегического предприятия в жилом секторе Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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