«Несмотря на конфликт»: Саудовская Аравия подтвердила проведение «Интервидения-2026»
Известно, что Россия активно помогает королевству в организации второго международного музыкального конкурса.
В Саудовской Аравии подтвердили, что международный музыкальный конкурс «Интервидение-2026» состоится в королевстве, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Известно, что российские организаторы, создававшие мероприятие в Москве в прошлом году, помогают новой стране-хозяйке шоу. При этом кто именно поедет на «Интервидение-2026» от России пока так и не решено.
Мнения представителей музыкальной индустрии расходятся. Одни считают, что на «Интервидение» следует отправить опытного исполнителя, который разбирается в организации конкурса, например, певца Филиппа Киркорова. Другие предполагают, что надо дать дорогу молодым и неизвестным артистам.
КОНКУРС — В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заверил, что в 2026 году международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. По его словам, королевство подтвердило это, заявив, что мероприятие состоится там, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
«Оно состоится, безусловно, в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия подтверждает, что "Интервидение" пройдет в намеченной форме», - приводит слова спецпредставителя президента РФ РИА Новости.
При этом Швыдкой отметил, что точных дат проведения конкурса пока нет.
До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с изданием говорил, что Россия готова оказать содействие Саудовской Аравии в организации конкурса. Швыдкой тоже подтвердил, что РФ активно помогает королевству в организации второго международного музыкального конкурса «Интервидение».
«Наши организаторы, которые владеют этим брендом и проводили конкурс "Интервидение" в Москве, работают с коллегами из Саудовской Аравии в прямом и активном режиме», - рассказал он РИА Новости.
КТО ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ?
Между тем, в России уже идут разговоры о том, кто представит страну на «Интервидении» в этом году. Некоторые звезды выдвигают свои кандидатуры сами, других — предлагают известные продюсеры.
Так, например, недавно продюсер Виктор Дробыш предложил отправить от России на «Интервидение-2026» певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
«Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим», - сказал Дробыш РИА Новости.
В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН оценил кандидатуру Киркорова для «Интервидения».
«Можно снова Шамана отправить, да и если Филипп Киркоров не против, почему нет? В Саудовской Аравии это было бы неплохо, он бы произвел там фурор. Я готов согласиться с тем, что, поскольку Киркорову это все нравится, можно его отправить», - отметил продюсер.
При этом Пригожин также говорил, что на «Интервидение» следует отправлять неизвестных артистов.
«Устроить всенародное голосование, конечно, можно, но больших звезд надо прекращать отправлять. Любая знаменитость уже вне конкурса. Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога. Если и отправлять кого-то на "Интервидение", должен быть достойный отбор среди достойных людей. Это должна быть открытая история, есть запрос на порядочность и честность, в этом плане мы должны быть примером для подражания», - заявил он в разговоре с НСН.
До этого народный артист России, продюсер, член международного жюри от РФ на «Интервидении-2025» Игорь Матвиенко предположил, что в 2026 году представить страну на конкурсе может Bearwolf (Валерия Василевская).
«У нас есть очень хорошие артисты: и Дима Билан, и Сережа Лазарев, и Полина Гагарина. Они прекрасны, но они унифицированы. Если бы меня спросили, кого отправить на следующее "Интервидение", то я бы отправил кого-то из молодых. Например, Леру Bearwolf, потому что у нее как раз есть эта интересная этническая составляющая, она поет прямо басом почти. Или же сибирский коллектив "Otyken" и группа "Ay Yola" из Башкортостана. Вот такой срез артистов прям идеально подойдет для конкурса. Если рассмотреть вообще этно, то это ансамбль Покровского. У них как раз шесть человек. Они могут уложиться в регламент и показать то, что связано с настоящим фольклором», - приводит слова Матвиенко спецкор НСН.
При этом свою кандидатуру для участия от России в «Интервидении-2026» уже лично выдвигали заслуженная артистка России, певица Пелагея и исполнительница Виктория Дайнеко. В том числе Bearwolf тоже говорила о готовности представить страну на конкурсе.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые после длительного перерыва состоялся в России в сентябре 2025 года. Мероприятие прошло на «Live Арене» в Москве. Победу в конкурсе одержал певец из Вьетнама Дык Фук. В финале первого конкурса было объявлено, что в 2026 году состязание пройдет в Саудовской Аравии.
Россию на «Интервидении-2025» представил исполнитель Шаман (Ярослав Дронов). После своего выступления певец отказался от борьбы за призовое место в конкурсе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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