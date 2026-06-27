«Несмотря на конфликт»: Саудовская Аравия подтвердила проведение «Интервидения-2026»

Мнения представителей музыкальной индустрии расходятся. Одни считают, что на «Интервидение» следует отправить опытного исполнителя, который разбирается в организации конкурса, например, певца Филиппа Киркорова. Другие предполагают, что надо дать дорогу молодым и неизвестным артистам.

КОНКУРС — В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заверил, что в 2026 году международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. По его словам, королевство подтвердило это, заявив, что мероприятие состоится там, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.