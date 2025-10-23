Виктория Дайнеко выразила готовность участвовать в «Интервидении-2026»
Певица Виктория Дайнеко заявила, что готова представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», если получит официальное приглашение. В беседе с «Газетой.Ru» артистка отметила, что с радостью согласилась бы на участие.
Исполнительница также высоко оценила организацию прошедшего в Москве конкурса, подчеркнув, что Россия проявила себя как достойная принимающая сторона и обеспечила высокий уровень проведения мероприятия.
Музыкальный конкурс «Интервидение» прошел в сентябре в столице. Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук, получивший хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Российский певец Shaman исполнил песню Максима Фадеева «Прямо по сердцу» и попросил зрителей не оценивать его выступление. Следующий конкурс состоится в Саудовской Аравии в 2026 году, передает «Радиоточка НСН».
