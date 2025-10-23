Виктория Дайнеко выразила готовность участвовать в «Интервидении-2026»

Певица Виктория Дайнеко заявила, что готова представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», если получит официальное приглашение. В беседе с «Газетой.Ru» артистка отметила, что с радостью согласилась бы на участие.

Исполнительница также высоко оценила организацию прошедшего в Москве конкурса, подчеркнув, что Россия проявила себя как достойная принимающая сторона и обеспечила высокий уровень проведения мероприятия.