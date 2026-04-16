Швыдкой рассказал, кто определит представителя РФ на «Интервидении»
Представителя России на конкурсе «Интервидение» в 2026 году определят организаторы смотра. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости.
По его словам, российское министерство иностранных дел не вмешивается в содержательную часть «Интервидения».
«Есть Фонд "Наследие искусства", который проводил первый конкурс, они активно работают с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Вместе с другими организаторами этого конкурса они будут определять героя будущих музыкальных битв», - рассказал Швыдкой.
Спецпредставитель подчеркнул, что в РФ всегда есть талантливые артисты, готовые к участию в таких мероприятиях.
Ранее музыкальный конкурс «Интервидение» прошел в Москве в сентябре 2025 года, напоминает Ura.ru. В 2026-м смотр состоится в Эр-Рияде.
