Число получивших бесплатную юрпомощь россиян за пять лет увеличилось на 77%
Число граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, выросло на 77% за последние пять лет. Об этом рассказал заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын в интервью ТАСС.
По его словам, россияне смогли защитить свои права с такой помощью в более чем 650 тысячах случаев.
Бесхмельницын назвал главным драйвером развития системы бесплатной юридической помощи государственные юридические бюро. Сейчас в стране действует сеть из 79 таких организаций, многие из них имеют дополнительные филиалы и представительства.
«Наша цель - чтобы государственные юридические бюро работали абсолютно в каждом регионе... обеспечивая надежный правовой щит для социально уязвимых категорий граждан. Только за прошлый год, при мощной методической поддержке со стороны Минюста России, решения о создании таких бюро приняли еще 25 субъектов федерации», - подчеркнул Бесхмельницын.
Между тем адвокаты спрогнозировали рост стоимости юридической помощи в России в ближайшие годы. При этом динамика будет неравномерной в зависимости от региона и сложности дел.
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