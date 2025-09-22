«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. В следующем году конкурс состоится в Саудовской Аравии. Матвиенко отметил, что на «Интервидение» нужно отправлять молодых артистов.

«У нас есть очень хорошие артисты: и Дима Билан, и Сережа Лазарев, и Полина Гагарина. Они прекрасны, но они унифицированы. Если бы меня спросили, кого отправить на следующее «Интервидение», то я бы отправил кого-то из молодых. Например, Леру Bearwolf, потому что у нее как раз есть эта интересная этническая составляющая, она поет прямо басом почти. Или же сибирский коллектив Otyken и группа Ay Yola из Башкортостана. Вот такой срез артистов прям идеально подойдет для конкурса. Если рассмотреть вообще этно, то это ансамбль Покровского. У них как раз шесть человек. Они могут уложиться в регламент и показать то, что связано с настоящим фольклором», — приводит слова Матвиенко спецкор НСН.

Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после своего выступления отказался от оценок жюри, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева.

Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин, в свою очередь, заявил НСН, что главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене.

