Испания прошла групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей

Сборная Испании по футболу прошла групповой этап Чемпионата мира ФИФА-2026 без пропущенных мячей. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.

Накануне испанцы обыграли команду из Уругвая в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча группы H в Гвадалахаре в Мексике завершилась со счетом 1:0. Мяч на 42-й минуте забил испанский спортсмен Алекс Баэна.

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В итоге сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в квартете, выйдя в плей-офф чемпионата. В 1/16 финала команда встретится либо с австрийцами, либо с алжирцами. Уругвай с двумя баллами стал третьим в группе и во второй раз подряд не сумел пробиться в плей-офф ЧМ по футболу.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что канадский футболист Промис Дэвид стал автором самого быстрого гола на домашнем чемпионате мира после выхода на замену и побил рекорд российского футболиста Артема Дзюбы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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