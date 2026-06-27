Испания прошла групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей

В итоге сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в квартете, выйдя в плей-офф чемпионата. В 1/16 финала команда встретится либо с австрийцами, либо с алжирцами. Уругвай с двумя баллами стал третьим в группе и во второй раз подряд не сумел пробиться в плей-офф ЧМ по футболу.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что канадский футболист Промис Дэвид стал автором самого быстрого гола на домашнем чемпионате мира после выхода на замену и побил рекорд российского футболиста Артема Дзюбы.

