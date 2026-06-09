Юрий Лоза рассказал, кто должен представлять Россию на новом «Интервидении»

Певец Юрий Лоза призвал Россию не игнорировать конкурс «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии и продемонстрировать там отечественную культуру. Об этом артист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнитель уверен, что от страны должен выступить российский вокалист, причем к подготовке номера нельзя привлекать иностранцев. По мнению музыканта, необходимо полностью отказаться от покупки зарубежных песен и услуг чужих стилистов, доверив создание образа и музыки собственным талантам.

Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу 3 артистов

Артист подчеркнул, что главной целью не должна быть обязательная победа любой ценой. «Можно просто для того, чтобы демонстрировать миру свою культуру. Но для этого не надо покупать иностранных песен и нанимать иностранных стилистов», — отметил Лоза.

Также он заметил, что для участия вовсе не обязательно выбирать вокалиста с экстремально мощным голосом, как это было в прошлом году. Он убежден, что гораздо важнее представить слушателям запоминающуюся композицию, которую впоследствии сможет подпевать широкая аудитория.

Ранее Лоза отмечал, что отмена Грушинского фестиваля станет ударом для поклонников авторской песни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Саудовская АравияМузыкантыЮрий ЛозаИнтервидение

Горячие новости

Все новости

партнеры