Юрий Лоза рассказал, кто должен представлять Россию на новом «Интервидении»

Певец Юрий Лоза призвал Россию не игнорировать конкурс «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии и продемонстрировать там отечественную культуру. Об этом артист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнитель уверен, что от страны должен выступить российский вокалист, причем к подготовке номера нельзя привлекать иностранцев. По мнению музыканта, необходимо полностью отказаться от покупки зарубежных песен и услуг чужих стилистов, доверив создание образа и музыки собственным талантам.