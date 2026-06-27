Репетиторов по физике назвали самыми высокооплачиваемыми в России
Самыми высокооплачиваемыми репетиторами в России в 2026 году стали преподаватели физики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработки».
«За январь-май... вакансии для репетиторов по физике стали самыми высокооплачиваемыми - средний предлагаемый доход составляет 82,3 тысячи рублей в месяц», - отметили эксперты.
В тройку наиболее высокооплачиваемых вошли репетиторы по информатике (78,26 тысячи рублей) и английскому языку (74,34 тысячи). Кроме того, больше других зарабатывали преподаватели математики (70,95 тысячи рублей) и литературы (69,24 тысячи).
Ранее СМИ сообщили, что в Москве доходы репетиторов восточных языков могут достигать 600 тысяч рублей в месяц при собственной базе учеников.
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