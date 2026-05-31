Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу 3 артистов
В 2026 году на международный музыкальный конкурс «Интервидение» в Саудовской Аравии от России стоило бы отправить коллаборацию из двух-трех исполнителей, которые будут петь на разных языках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста РФ Эдгарда Запашного.
«Например, один на английском — у Сережи Лазарева великолепный английский язык. Второй — на русском, в духе Димы Билана, а третьего — кого-то из молодой гвардии взял бы», - предложил цирковой артист.
Запашный считает, что в России есть много исполнителей, которые достойны представлять страну на «Интервидении». Он подчеркнул, что среди них много молодых артистов, которые только недавно стали популярными.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что конфликт вокруг Ирана не влияет на подготовку «Интервидения-2026» в Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
