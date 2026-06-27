Над Россией за ночь сбили 175 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 170 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня... перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает ведомство.

Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях, над Краснодарским краем Крымом и Московским регионом. Кроме того, БПЛА сбили над водами Черного моря.

Ранее стало известно, что украинские высокоскоростные воздушные цели атаковали Волгоград, пострадали десять человек.

