В ДНР при ударах ВСУ погибла мирная жительница

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Кроме того, в том же районе женщина была ранена при атаке украинского БПЛА.

Ранее в Волгограде в результате удара ВСУ пострадали десять человек.

