В ДНР при ударах ВСУ погибла мирная жительница
27 июня 202609:37
Юлия Савченко
Один человек погиб, один пострадал при атаках со стороны Украины в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Кроме того, в том же районе женщина была ранена при атаке украинского БПЛА.
Ранее в Волгограде в результате удара ВСУ пострадали десять человек.
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