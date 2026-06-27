В ДНР при ударах ВСУ погибла мирная жительница

Один человек погиб, один пострадал при атаках со стороны Украины в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава города Иван Приходько.

В Брянской области два человека погибли, четверо ранены из-за атак ВСУ

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Кроме того, в том же районе женщина была ранена при атаке украинского БПЛА.

Ранее в Волгограде в результате удара ВСУ пострадали десять человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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