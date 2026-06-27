Грузия в 3,7 раза увеличила импорт кукурузы из России
Импорт кукурузы из России в Грузию в январе-мае 2026 года в 3,7 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы статистики республики.
Объем импорта с начала года составил 18 090,4 тонны, стоимость поставок достигла $4,5 млн. Годом ранее Грузия закупила 4 864,9 тонны российской кукурузы на $1,3 млн.
Всего республика в текущем году импортировала 19,6 тысячи тонн этой продукции. Экспортерами кукурузы, помимо России, стали в том числе Турция (745 т), Египет (196,6 т), Франция (149,2 т).
Ранее Росконгресс предупредил о возможном дефиците кукурузы и пшеницы в мире на фоне ситуации вокруг Ирана и роста цен на газ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Грузия в 3,7 раза увеличила импорт кукурузы из России
- В ДНР при ударах ВСУ погибла мирная жительница
- Репетиторов по физике назвали самыми высокооплачиваемыми в России
- «Насилием на насилие»: США и Иран вновь обменялись ударами
- Над Россией за ночь сбили 175 украинских беспилотников
- Число получивших бесплатную юрпомощь россиян за пять лет увеличилось на 77%
- Онищенко призвал провести летний отпуск в России
- Швыдкой: Саудовская Аравия подтвердила, что проведет «Интервидение»
- В МИД заявили, что Запад разжигает конфликты во всех частях Евразии
- СМИ: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе