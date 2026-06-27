Грузия в 3,7 раза увеличила импорт кукурузы из России

Импорт кукурузы из России в Грузию в январе-мае 2026 года в 3,7 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы статистики республики.

Объем импорта с начала года составил 18 090,4 тонны, стоимость поставок достигла $4,5 млн. Годом ранее Грузия закупила 4 864,9 тонны российской кукурузы на $1,3 млн.

Всего республика в текущем году импортировала 19,6 тысячи тонн этой продукции. Экспортерами кукурузы, помимо России, стали в том числе Турция (745 т), Египет (196,6 т), Франция (149,2 т).

Ранее Росконгресс предупредил о возможном дефиците кукурузы и пшеницы в мире на фоне ситуации вокруг Ирана и роста цен на газ.

