Не «Ландышами» едиными: Какие сериалы смотрели россияне в начале 2026 года

Хотя за шесть месяцев 2026 года онлайн-кинотеатры представили немало жанровых новинок, наибольшее внимание аудитории было приковано к продолжениям таких сериалов, как «Ландыши», «Папины дочки» и «Фишер».

«Старый друг лучше новых двух», - именно так можно охарактеризовать сериальные предпочтения россиян в начале 2026 года. Только шесть проектов в первые месяцы года смогли зацепить и удержать внимание аудитории, лучше всего сделать это удалось детективному триллеру «Резервация» с Денисом Шведовым в главной роли. Премьера проекта даже привела к появлению волны русскоязычных комментариев в соцсетях Стивена Кинга.

Однако куда чаще зритель выбирал для себя не новые истории, а сюжеты, проверенный временем. Причем наряду с «Фишером» в лидеры также выбились такие телепроекты, как «Универ» и «Молодежка».

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ПРОДОЛЖЕНИЯ СЛЕДУЮТ

По итогу первого полугодия 2026 года «Индекс Кинопоиск Pro» возглавляют зарубежные проекты – «Очень странные дела», «Пацаны» и «Эйфория». Первый российский сериал в списке – хит 2025 года «Ландыши». В январе 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink представили второй сезон с подзаголовком «Вторая весна».

По данным исследовательской компании Mediascope, за январь 2026 года сериал занял первое место в топе пяти самых популярных проектов в ведущих онлайн-кинотеатрах. Релиз обошел ближайших конкурентов почти в три раза. В феврале онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что «Ландыши» набрали свыше 200 миллионов просмотров.

В мае музыкальная мелодрама стала триумфатором XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект получил награду в четырех из пяти номинаций, в которых был представлен. По итогу полугодия на его счету 3622 баллов в «Индексе Кинопоиск Pro».

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Следом за «Ландышами» расположились продолжения известных телепроектов - сериалы «Молодежка» (1497 баллов), «Универ» (1454 балла) и «Первый отдел» (1219 баллов). Пятерку лидеров замыкает второй сезон проекта «Дети перемен» (1085 баллов). История одной семьи на фоне криминальных 90-х была представлена в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.

Нашлось место в топе и для «Папиных дочек» (903 балла). В 2026 телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start представили пятый сезон проекта, в котором в семью Васильевых возвращается мама Даша, хорошо знакомая фанатам оригинальной комедии из 2010-х.

Строчкой ниже в рейтинге расположился «Чикатило». Четвертый сезон под названием «След Чикатило» (813 баллов) начал выходить на онлайн-кинотеатре Okko в мае 2026 года. Также привлекло внимание зрителей и продолжение «Фишера» под названием «После Фишера. Инквизитор» (566 баллов), представленное в онлайн-кинотеатре Wink. В новом сезоне действия сюжета развиваются в настоящем времени, а на смену Ивану Янковскому приходит Александр Петров.

Среди других продолжений, представленных в «Индексе Кинопоиск Pro», - сериалы «Золотое дно» (534 балла) на Иви и Start, «Вампиры средней полосы» (428 баллов) от Start, второй сезон «Черного солнца» на «КИОН» (408 баллов) и «Зона комфорта» (392 балла) с Гариком Харламовым.

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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

Лучший результат среди новинок показал детективный триллер «Резервация» (735 баллов), представленный онлайн-кинотеатром «КИОН». По сюжету главный герой Сергей в исполнении Дениса Шведова возвращается домой после пяти лет в тюрьме. Однако оказывается, что родной городок отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Помимо Дениса Шведова в сериале можно Филиппа Янковского, Екатерину Волкову, Алексея Розина, Юрия Насонова, Полину Гухман, Валерию Астапову и Милану Бру.

История, представленная в сериале, основана на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Впервые это произведение было опубликовано в одном из журналов в конце 1990-х годов. Роман «Под куполом» Стивена Кинга со схожим фантастическим допуском был опубликован в 2009 году, и многие зрители заметили схожесть сюжетов. Некоторые даже поделились наблюдениями в соцсетях американского писателя, призывая Кинга тоже оценить российскую «Резервацию».

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В начале 2026 года в душу зрителей запала и историческая драма «Князь Андрей» (673 баллов) про Андрея Боголюбского - сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха, которую представил «Кинопоиск».

Съемки проходили в исторических местах, связанных с жизнью Боголюбского - в Суздале, Владимире, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском. Достоверно представить мир Древней Руси в кадре кинематографистам помогли сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Главную роль исполнил актер Александр Голубев. Отца Андрея, князя Юрия Долгорукого, сыграл Александр Балуев. Также в проекте можно увидеть и Сергея Безрукова, который воплотил образ суздальского боярина Кучки, отца супруги главного героя Улиты (Аглая Шиловская).

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Спортивная драма «Первая ракетка» (630 баллов), выходящая на Wink, тоже привлекла внимание зрителей. На данный момент в онлайн-кинотеатре представили все восемь серий проекта с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Высоки в этой истории не только спортивные ставки. Драматический накал порой также достигал предела, и зритель вплоть до финала не знал, к какой точке все же придут герои.

Помимо прочего в число сериалов с наибольшим индексом зрительского интереса попал и детективный триллер «Отпечатки» (526 баллов) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. Проект представил онлайн-кинотеатр «КИОН».

Критики тепло приняли проект еще в момент показа на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». По сюжету следователь Яна Князева, героиня Оксаны Акиньшиной, возвращается в родной тихий городок Заречный, чтобы расследовать серию преступлений. Затем к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. В итоге расследование приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна. помешать.

Детектив уже продлили на второй сезон, причем работать над ним будут создатели «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Главную роль в продолжении «Отпечатков» исполнит Иван Янковский, что еще больше роднит новый проект с «Фишером».

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Самым ожидаемым сериалом на «Новом сезоне» в 2025 году признали лирическую комедию «Встать на ноги» (411 баллов) с Гошей Куценко и Милой Ершовой от онлайн-кинотеатре Okko. Она тоже попала в рейтинг от «Кинопоиска».

История разворачивается вокруг рецидивиста по кличке Старый (Куценко), который возвращается в родной город после 20 лет тюрьмы и узнает, что у него есть дочь Оля (Ершова) прикована к инвалидной коляске.

Замыкает список новых проектов в «Индексе Кинопоиск Pro» исторический детектив «Грачи», показанный в онлайн-кинотеатре Wink и также в эфире телеканала РЕН ТВ.

Главные роли исполнили исполнили Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова и Михаил Евланов.

В 1947 году капитан милиции Александр Ратников (Артём Ткаченко) расследует в Ленинграде серию убийств. След выводит на технолога рыбхоза Павла Ведерникова (Алексей Макаров), который на самом деле — бывший заместитель начальника нацистского концлагеря «Грачи» Гюнтер Зейлер. Он скрывается под чужой личностью и ищет семейную коллекцию предметов искусства, пропавшую в войну.

Если оценивать исключительно новые сериалы, можно допустить, что главным поставщиком проектов-хитов в начале 2026 году стал онлайн-кинотеатр «КИОН». Однако весомый вклад баллов индекса продолжения «Ландышей» все же приводит к первенству Wink.

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ГЛАС КРИТИКА

При этом также стоит учитывать мнение критиков, которое далеко не всегда совпадает с интересами аудитории. К примеру, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, выделяя лучшие сериалы начала 2026 года, в разговоре с НСН назвала лишь один проект из «Индекса Кинопоиск Pro».

«Я бы отметила сериал "Время Счастливых", осмысляющий на примере одной семьи очень непростой переход страны от социализма к капитализму. Также в марте вышла "Гордость" - интересный взгляд как на межкультурные отношения, так и на очень актуальную сейчас тему отцов и дочерей, особенно в традиционных обществах. Кроме того сериал получился достаточно зрелищным. Еще в марте вышла «Черная графиня». Это лихо сконструированный детектив, в котором зритель вместе с главным героем до последнего не понимает, что происходит», - сказала она.

Отдельного внимания, по словам собеседницы НСН, также заслуживает «Радар». Проект снят по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Действие разворачивается в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. После падения загадочного объекта трое шестиклассников отправляются на поиски метеорита. Один из мальчиков теряется в лесу — и это запускает цепь странных событий. Школьники замечают, что некоторые жители города ведут себя подозрительно: совершают необычные поступки и говорят непонятные вещи.

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«Уфологический сюжет, с популярной темой похищения инопланетянами человеческих тел, обернут в антураж конца Советского Союза. Это делает историю объемной и привлекает разные целевые аудитории. С одной стороны, 1988 год и распад Советского Союза, а с другой, инопланетяне. В некотором смысле история перекликается с творчеством Стругацких», - отметила Ромодановская.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» также выделила проект «После Фишера: Инквизитор», и в этом мнение критика совпало с гласом народа. Как уточнила Ромодановская, Александр Петров и Юлия Снигирь составили органичный дуэт. При этом проект сохранил мрачную визуализацию первых сезонов. Впрочем запомнились собеседнице НСН и другие проекты.

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«К этой пятерке я бы добавила еще тройку, если можно так сказать, сериалов "легкого досуга": вторая часть третьего сезона "Вампиры средней полосы", четвертый сезон "Сергий против нечисти" и третий сезон "Инспектор Гаврилов". Все эти сериалы имеют комедийную составляющую, что, на мой взгляд, очень ценно, особенно когда хочешь отдохнуть. Потому что смотреть такой сериал, как «Фишер» - скорее работа, чем отдых», - подчеркнула она.

Популярность же «Ландышей», по словам Ромодановской, во многом связана с масштабной промо-кампанией.

«Это сериал, сделанный по заказу государства, поэтому все лучшие силы были брошены на его производство и, главным образом, продвижение. "Ландыши" - проект, созданный при поддержке ИРИ», - уточнила кинокритик.

Среди предстоящих новинок она выделила комедию «Зовите Витю». В центре сюжета комедии от онлайн-кинотеатра «КИОН» история молодого экстрасенса-шарлатана Вити. Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша, которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН
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