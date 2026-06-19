«Старый друг лучше новых двух», - именно так можно охарактеризовать сериальные предпочтения россиян в начале 2026 года. Только шесть проектов в первые месяцы года смогли зацепить и удержать внимание аудитории, лучше всего сделать это удалось детективному триллеру «Резервация» с Денисом Шведовым в главной роли. Премьера проекта даже привела к появлению волны русскоязычных комментариев в соцсетях Стивена Кинга.

Однако куда чаще зритель выбирал для себя не новые истории, а сюжеты, проверенный временем. Причем наряду с «Фишером» в лидеры также выбились такие телепроекты, как «Универ» и «Молодежка».