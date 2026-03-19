ГОРДОСТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

В число проектов конкурса сериалов фестиваля в 2026 году попал ромком «Гордость», который с 5 марта представили на онлайн-кинотеатре Wink. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») .

В центре сюжета – талантливая повар-стажер Алана. Девушка, проживающая в Москве, сталкивается с требованием отца вернуться в Северную Осетию и выйти замуж. Тогда героиня решает привести из столицы «неудачного жениха», чтобы отец его отверг. Принять участие в этой свадебной авантюре соглашается бармен-мечтатель Макс.

По словам режиссера сериала Сергея Арутюняна «Гордость» - яркий, красочный сериал в осетинском сеттинге. Творческая команда стремилась использовать в кадре много местной фактуры, пейзажей и работали с местными актерами для наибольшей аутентичности.

«Гордость у нас так или иначе – движущая сила. В случае с героиней Аланы гордость - большой мотив, то, с чего она начинает. Мы в принципе в этой истории много рассуждаем на тему того, что есть гордость, что есть принципы. Где они должны быть недвижимы, а где ими можно поступиться», - заметил он.

«Гордость» стала дебютной ролью для актрисы Аланы Чочиевой. По ее словам, сценарий зацепил сразу, тем более что у героини то же имя, а за сериалом стоит культовая «Студия Видеопрокат», которая когда-то представила сериал Happy end с Леной Трониной и Денисом Власенко.