«Лучшим документальным сериалом» признали проект «Дорогой Вилли. Настоящая история», также созданный при поддержке ИРИ. В номинации «Лучший документальным фильм» победу одержал проект Григория и Анны Сельяновых «Брат навсегда».

Среди других лауреатов премии выделился проект «Подслушано в Рыбинске». Ленту Петра Тодоровского признали лучшим комедийным сериалом, сам режиссер также получил приз в номинации «Лучшая режиссерская работа». Также на премии АПКиТ отметили сценариста Ивана Баранова и актера Тимофея Трибунцева, исполнившего главную роль в первом сезоне проекта.

Получая награды, команда проекта не сдержала эмоций на сцене поделилась эксклюзивной информацией – летом начнут съемки продолжения «Подслушано в Выборге». Вместе с тем они подчеркнули, что после такого триумфа на премии хотели бы также снять и второй сезон «Подслушано в Рыбинске», в котором Тимофей Трибунцев смог бы вернуться к своей роли.

«Лучшим актером второго плана в сериале» посмертно признали Игоря Золотовицкого за роль в «Улице Шекспира». Награду получили сын актера Алексей Золотовицкий и режиссер проекта Данил Чащин. Он напомнил, что для «Улицы Шекспира» был создан золотой памятник Золотовицкому в образе его героя Червони.

«Сейчас этот памятник стоит в офисе компании «Среда». Актеры, которые приходят к нам на кастинг, его бывшие студенты, прикладываются к этому памятнику, получают от него некое благословение. Некоторых артистов мы даже утверждаем после этого. Спасибо, Игорь Яковлевич Золотовицкий. Вы ушли, а мы остались. Мы уйдем, а вы останетесь», - заявил Чащин.