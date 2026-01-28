РАЗГОВОР О ГРАНИЦАХ



Как гласит слоган сериала: «Зайти можно, выйти нельзя». Резервация по сути представляет собой обособленную территорию без связи, на которой действуют особые порядки. По сюжету главный герой Сергей в исполнении Дениса Шведова возвращается домой после пяти лет в тюрьме. Однако в городок не проехать просто так, поскольку он отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Все же попав на закрытую территорию, Сергей узнает, что здесь несколько лет пропадают дети, и это связано с аномалией. Герою предстоит наладить отношения с уже взрослой дочерью, разгадать загадки территории и спасти свою семью.

В этой истории можно усмотреть отсылки и к Стивену Кингу, и к братьям Стругацким, однако на деле «Резервация» основана на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». К слову, впервые это произведение было опубликовано в конце 1990-х годов, тогда, как «Под куполом» Кинга только в 2009 году.

Новый сериал сочетает в себе такие жанры, как триллер, детектив и драма. Само условие изоляции предполагает также фантастический допуск. Как отмечал в беседе с НСН режиссер проекта, обладатель премий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Андрианов, прежде он никогда не работал с фантастикой.

«Эта работа заинтересовала меня тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать. Это разговор о границах, которые человек проводит сам для себя. За этим интересно наблюдать и разбираться», - отмечал он.

Также Андрианов подчеркнул, что на проекте ему довелось поработать с артистами, которые очень точно понимали материал. Помимо Дениса Шведова в сериале можно увидеть множество известных актеров – Филиппа Янковского, Екатерину Волкову, Алексея Розина, Юрия Насонова, Полину Гухман, Антона Артемьева, Валерию Астапову и многих других.