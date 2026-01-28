Триллер в изоляции: Чего ждать от сериала «Резервация»
На площадке сериала «Резервация» актеры сами будто попали в настоящий детектив, поскольку не всегда понимали, что происходит, рассказала НСН актриса Валерия Астапова.
На 2026 год онлайн-кинотеатры запланировали множество премьер в фантастическом жанре, и это не только сериалы по произведениям братьев Стругацких. Уже в феврале зрителей ждет проект об изолированной зоне, которая живет по своим законам. На малые экраны выходит детективный триллер «Резервация» с Денисом Шведовым и Филиппом Янковским.
Премьера, на которой представили две первые серии, накануне состоялась в кинотеатре «Художественный». На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
РАЗГОВОР О ГРАНИЦАХ
Как гласит слоган сериала: «Зайти можно, выйти нельзя». Резервация по сути представляет собой обособленную территорию без связи, на которой действуют особые порядки. По сюжету главный герой Сергей в исполнении Дениса Шведова возвращается домой после пяти лет в тюрьме. Однако в городок не проехать просто так, поскольку он отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Все же попав на закрытую территорию, Сергей узнает, что здесь несколько лет пропадают дети, и это связано с аномалией. Герою предстоит наладить отношения с уже взрослой дочерью, разгадать загадки территории и спасти свою семью.
В этой истории можно усмотреть отсылки и к Стивену Кингу, и к братьям Стругацким, однако на деле «Резервация» основана на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». К слову, впервые это произведение было опубликовано в конце 1990-х годов, тогда, как «Под куполом» Кинга только в 2009 году.
Новый сериал сочетает в себе такие жанры, как триллер, детектив и драма. Само условие изоляции предполагает также фантастический допуск. Как отмечал в беседе с НСН режиссер проекта, обладатель премий «Золотой орел» и «Ника» Алексей Андрианов, прежде он никогда не работал с фантастикой.
«Эта работа заинтересовала меня тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать. Это разговор о границах, которые человек проводит сам для себя. За этим интересно наблюдать и разбираться», - отмечал он.
Также Андрианов подчеркнул, что на проекте ему довелось поработать с артистами, которые очень точно понимали материал. Помимо Дениса Шведова в сериале можно увидеть множество известных актеров – Филиппа Янковского, Екатерину Волкову, Алексея Розина, Юрия Насонова, Полину Гухман, Антона Артемьева, Валерию Астапову и многих других.
ПОИСТИНЕ СТРАШНО
Продюсер проекта Теймур Джафаров на сцене «Художественного» заявил, что при работе над сериалом было важно, чтобы в какой-то момент зритель не понимал, что происходит. По его словам, задача далась непросто.
«Это было настоящим испытанием и для режиссера, который настаивал на таком подходе, и для артистов, которые звонили с площадки и признавались: "Я ничего не понимаю". Благодарю вас за то, что вы нам поверили», - сказал он.
Эту же информацию журналистам подтвердила и актриса Валерия Астапова. Ее персонаж в сериале – любовница главного героя в прошлом, которая с началом аномалии скрывает своего сына. Как мать, она переживает и осознает, что долго держать его в пределах квартиры, не вызывая подозрений, будет сложно. Исчезновения детей тоже вызывают беспокойство, потому она верит в шанс вывести ребенка за периметр.
По словам Астаповой, сценарий «Резервации» претерпел много изменений с момента проб до первого съемочного дня.
«Я выхожу из киновагона, встречаю Филиппа Янковского, мы знакомимся. Начинаем обсуждать сценарий и выясняем, что от момента кастинга до первого съемочного дня произошло много изменений, за которыми мы не успели проследить. Филипп Янковский на тот момент уже какое-то время снимается в проекте и говорит: "Если честно, я так и не понял, я ем таблетки или нет". Дальше идет еще один актер и говорит то же самое. Мы очень сильно смеялись с того, что уже в процессе, находясь в этом детективе, действительно запутались, что происходит, как из этого выйти, что тебя на самом деле спасет», - заявила она.
При этом главным вызовом в работе актриса назвала погоду, ведь съемки проходили зимой.
«Помимо того, что очень постарались декораторы и художники по гриму, нам очень подыгрывала погода, что сказывалось на работе. Порой было сложно держать себя в форме, сохранять какую-то дикцию, когда сводит лицо, потому что было безумно холодно», - сказала она.
Астапова также добавила, что «Резервация» стала первым триллером в ее карьере, и именно этот жанр она бы выделила основным в проекте.
«Это первый триллер в моей жизни, в котором мне посчастливилось сыграть главную роль. Это безумно интересно, было поистине страшно. Порой мы снимали такие сцены, что я возвращалась домой и чуть крепче обнимала своего сына. Для меня этот проект - настоящий триллер, потому что я играю маму, и там что-то происходит с детьми. Это, конечно, было очень интригующе после каждой команды: "Начали"», - поделилась артистка.
Вслед за гостями премьеры в «Художественном» совсем скоро увидеть две первые серии «Резервации» смогут и зрители стримингов. С 1 февраля в онлайн-кинотеатре «Кион» будет доступно сразу два из восьми эпизодов. В дальнейшем раз в неделю будет выходить по две серии, передает «Радиоточка НСН».
