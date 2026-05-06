Современные российские сериалы нашли бы огромную аудиторию в США и Европе, если бы имели полноценный выход на эти рынки, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Новый Российский рейтинг «Медиалогии» за I квартал 2026 года зафиксировал перелом: отечественная индустрия вышла на равные позиции с глобальными игроками. Российская музыкальная мелодрама «Ландыши» и детектив «Первый отдел» уверенно навязывают конкуренцию самому популярному американскому проекту последних лет — «Очень странные дела». Отечественный сериальный рынок стремительно набирает вес: он занимает половину первой десятки и 57,2% совокупного индекса топ-100. Григорьев уверен, что российские картины имели бы успех и в других странах.