Собеседница НСН также допустила, что подобные сериалы могут предостеречь зрителей.

«Очень много споров о том, нужно ли показывать такое, насколько это корректно, может ли спровоцировать другие подобные случаи. Как человек, который пережил подобную историю, скажу, что такое надо показывать. Если бы я в юности видела подобные истории, может быть, была бы внимательнее к своей жизни, к тому, с кем и куда иду. Мне кажется, подобные сериалы могут помочь людям больше заботится о собственной безопасности», - отметила Френкель.

По ее словам, популярность «Фишера» во многом связана с актерскими работами, и «После Фишера. Инквизитор» в этом смысле станет достойным преемником.

«Иван Янковский в двух первых частях сделал невероятную работу. Все приходят посмотреть именно на этот характер, на этого персонажа. У нас отдельная история, но тоже сильные характеры, за которыми будет интересно наблюдать. Наш проект больше про любовь, преодоление себя. Мы старались придать света этой истории. Все спрашивают, в чем преемственность, так вот у нас снимался Александр Цой, который как режиссер работал над вторым сезоном «Фишера». Он играет одну из довольно больших ролей», - заинтриговала она.

В новом проекте за расследование берутся местный оперуполномоченный Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Александр Петров). Все версии и подсказки мистическим образом ведут героев к загадочной девушке-Маугли (Полина Гухман), которая выросла в тайге. Премьера первого эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 28 мая. В дальнейшем серии еженедельно будут выходить по четвергам, передает «Радиоточка НСН».

