Режиссер нового сезона «Фишера» рассказала, как сама чуть не стала жертвой маньяка
Ольга Френкель сообщила НСН, что в прошлом пережила травмирующий опыт встречи с маньяком, а история, рассказанная в сериале, могла бы послужить предостережением для зрителей.
Сериалы о маньяках могут предостеречь зрителей, поэтому кинематографистам важно рассказывать такие истории, заявила специальному корреспонденту НСН режиссер проекта «После Фишера. Инквизитор» Ольга Френкель.
Ранее в Москве состоялась светская премьера сериала. События в проекте «После Фишера. Инквизитор» разворачиваются в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. Как сообщила Френкель, зрителей ждет недокументальная история.
«Наша история основана на событиях, связанных с барнаульским маньяком, но она не документальная. Психологически мне было очень тяжело. Я сама жертва маньяка. Двадцать лет назад просидела с маньяком в лесу в машине три часа в наручниках. Хотя я неоднократно прорабатывала это с психотерапевтами, были моменты, которые меня не отпускали. Когда я прочитала сценарий проекта «После Фишера. Инквизитор», меня охватил ужас. Я поняла, что очень хочу это сделать, вероятно, это будет терапевтично, хотя снимать будет невероятно тяжело. Я привнесла в сериал личный опыт момента, когда сама сидела в машине с ножом у горла. Сублимация этой истории помогла, я как будто излечилась. В прошлом у меня были страхи. Я боялась оказываться в лифте или другом замкнутом пространстве даже со знакомыми мужчинами. Сейчас этого нет, я это пережила», - рассказала она.
Собеседница НСН также допустила, что подобные сериалы могут предостеречь зрителей.
«Очень много споров о том, нужно ли показывать такое, насколько это корректно, может ли спровоцировать другие подобные случаи. Как человек, который пережил подобную историю, скажу, что такое надо показывать. Если бы я в юности видела подобные истории, может быть, была бы внимательнее к своей жизни, к тому, с кем и куда иду. Мне кажется, подобные сериалы могут помочь людям больше заботится о собственной безопасности», - отметила Френкель.
По ее словам, популярность «Фишера» во многом связана с актерскими работами, и «После Фишера. Инквизитор» в этом смысле станет достойным преемником.
«Иван Янковский в двух первых частях сделал невероятную работу. Все приходят посмотреть именно на этот характер, на этого персонажа. У нас отдельная история, но тоже сильные характеры, за которыми будет интересно наблюдать. Наш проект больше про любовь, преодоление себя. Мы старались придать света этой истории. Все спрашивают, в чем преемственность, так вот у нас снимался Александр Цой, который как режиссер работал над вторым сезоном «Фишера». Он играет одну из довольно больших ролей», - заинтриговала она.
В новом проекте за расследование берутся местный оперуполномоченный Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Александр Петров). Все версии и подсказки мистическим образом ведут героев к загадочной девушке-Маугли (Полина Гухман), которая выросла в тайге. Премьера первого эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 28 мая. В дальнейшем серии еженедельно будут выходить по четвергам, передает «Радиоточка НСН».
