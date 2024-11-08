Актер Кологривый станет ведущим Comedy Club
Актёр Никита Кологривый станет ведущим в новом выпуске Comedy Club. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Уточняется, что звезда сериала «Слово пацана» выйдет на сцену вместо Павла Воли, а компанию ему составит Гарик Харламов.
«Мы решили позвать тебя потому, что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», — объяснил он Кологривому.
В сообщении говорится, что актёр станет ведущим Comedy Club на один выпуск.
Ранее гендиректор ТНТ Тина Канделаки предложила народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стать постоянным резидентом Comedy Club, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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