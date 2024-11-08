Актер Кологривый станет ведущим Comedy Club

Актёр Никита Кологривый станет ведущим в новом выпуске Comedy Club. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

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Уточняется, что звезда сериала «Слово пацана» выйдет на сцену вместо Павла Воли, а компанию ему составит Гарик Харламов.

«Мы решили позвать тебя потому, что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», — объяснил он Кологривому.

В сообщении говорится, что актёр станет ведущим Comedy Club на один выпуск.

Ранее гендиректор ТНТ Тина Канделаки предложила народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стать постоянным резидентом Comedy Club, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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