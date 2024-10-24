«Кологривый держал на себе»: Продюсер сериала «Комбинация» оценил успех картины

«Трудно оценивать успех сериала, он не разорвал медиапространство как «Слово пацана», но при этом сериал получился. Это необычная работа, которую зритель оценил высоко. У режиссера картины свой взгляд, получился фильм-клип, что достаточно необычно для нашего производства сериального. Нет какой-то особенно громкой реакции, но проект по просмотрам очень удачный, очень высокие просмотры и очень высокая досматриваемость сериала. Этот параметр значит, что человек посмотрел все серии, включая последние. Есть люди, которые любят смотреть, когда все серии выйдут. Будем надеяться, что сериал сработает еще», - отметил он.

Гудков подчеркнул, что Кологривый в роли продюсера группы держит весь сериал на себе, продолжения без этого героя быть не может.

«Мне Кологривый нравится, я его не готов оценивать как личность в медиапространстве. Как актер он держит на себе весь сериал, Прилучный – не главный герой сериала, он появился только в пятой серии, это очень конкретная работа по конкретному персонажу. В целом это история необычного успеха, как у человека получилось стать продюсером без какого-либо образования, без связей. Он сделал одну из самых популярных групп на то время в стране. И Кологривому эта роль удалась. Я не думаю, что будет продолжение у этой истории. Без Кологривого не получится продолжения про группу «Комбинация». Хотя там можно про любую девушку снять продолжение, но именно про «Комбинацию» - я не уверен», - добавил собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заметил, что не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана».

