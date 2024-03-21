«Буду писать стихи!»: Скандальный Кологривый получил семь суток за укус официантки

Актера арестовали на семь суток после дебоша в ресторане, он раскаялся, пообещав перестать дурить, а заниматься вместо этого благотворительностью.

Актер Никита Кологривый, который обрел особую популярность после роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана», все чаще оказывается в центре самых неожиданных скандалов. На этот раз его арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве.

АРЕСТ ЗА УКУС

В ночь на 19 марта эпатажный герой устроил дебош в ресторане в своем родном Новосибирске. Как пишут СМИ, актер выпил и в нетрезвом виде приставал к официантке, которую в итоге укусил за ногу. Также пострадали два сотрудника кафе, которые пытались вмешаться в неловкую ситуацию.

Прокуратура в Новосибирске просила арестовать актера за мелкое хулиганство на 15 суток. Кологривый же попросил суд помиловать его, отметив, что во время ночи в спецприёмнике понял, что лучше будет заниматься благотворительностью, «чем дуростью какой-то».

«Я считаю, что я человек порядочный, я считаю, что я могу ошибиться, но я считаю, что я честно готов за это ответить. Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница в Новосибирске, церковь в Александра Невского и множество благотворительных вещей», - сообщил он.

Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его

Кологривый признался, что, попав в спецприёмник, первый раз за неделю нормально поспал, а заодно нарисовал схему помещения. На вопрос, кто он больше – Панин или Есенин – актер выбрал второго, передает «Радиоточка НСН».

После оглашения приговора в суде актер заявил, что с решением согласен и раскаивается. Он поблагодарил прессу за внимание и вопросы и отметил, что эти семь суток планирует писать стихи и думать о жизни.

«Я расстроился, я хотел дочку увидеть. Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», - передает Mash его слова.

ХАРАКТЕР ЖИРИНОВСКОГО

Напомним, что СМИ с подачи самого актера пророчат ему роль Владимира Жириновского в предстоящей картине о политике. Режиссер фильма Александр Баранов признался НСН, что Кологривый попал в очень смешную ситуацию.

«Если актера не посадят в тюрьму, скандалы никак не скажутся на возможности получить роль. Но как я могу судить о произошедшей ситуации по заявлениям других людей? Насколько все правдиво, что конкретно там было? Хотя ситуация смешная, я 5 минут смеялся, представить не могу, как это было. Боялся, что мой рот лопнет от смеха, поэтому не стал искать видео. Мне на самом деле все равно на это, и как не смешно, такая ситуация – как раз в характере Владимира Вольфовича. У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне», - сказал он.

Также Баранов уточнил, что подготовка к проекту еще не стартовала, кастинги на ведущие роли не проводились, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью фильма о жизни знаменитого политика.

В ЛДПР же настороженно относятся к выходкам актера, имя которого уже связали с Жириновским. Актер Никита Кологривый еще не утвержден на роль Владимира Жириновского в предстоящем фильме режиссера Александра Баранова о жизни политика, при этом скандалы вокруг имени молодого артиста не добавят ему очков на пробах, рассказал НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Нейросеть «Жириновский» предложила дать Кологривому роль Немцова

То, что Кологривый попадает в скандальные ситуации на фоне уже имеющихся скандалов, конечно, не делает ему чести. Скандальные истории не играют на руку и не добавляют очков при проведении кастинга», - заверил собеседник НСН.

В феврале Кологривый успел отметиться в скандале на Первом канале. Так, инцидент произошел во время съемок программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном.

Тогда Кологривый был приглашен в качестве эксперта для обсуждения фильма «Подельники» с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко. Гордон предложил ему в двух словах рассказать, о чем этот фильм.

«В двух словах вам или в двух предложениях? Мы на шоу. Хотите, я вам в трёх словах могу всю передачу закончить», - возмутился актер.

Гордон объяснил ему, что «тут буду я решать, что хотеть, а что не хотеть», после чего актер демонстративно покинул студию.

МОЛОДОСТЬ ИЛИ ТРОЛЛИНГ

До этого зрителей удивляли выпады Кологривого в адрес своих же коллег по цеху. Сначала он «наехал» на актрису Александру Бортич из-за отсутствие у нее профильного образования. Кроме того, «Кащей» назвал Данилу Козловского «лжеартистом», пообещав «разбить» тысячу ему подобных. Никита также поведал, что ему не нравится творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН объяснял агрессию Кологривого молодостью, дерзостью и модой.

«Скандалы навредят»: В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского

«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые - они дерзкие. Это высосанный из пальца информационный шум, - ну высказался Кологривый и ладно. Пройдет и Кологривый, придут следующие артисты, которые скажут: "А Кологривый это вообще кто?" А потом придет следующий актер и спросит: "А это кто такие?" Так бывает каждый раз», - предупредил кинокритик.

Актер Владимир Вдовиченков на съемках передачи «Ты не поверишь!» на НТВ поддержал замешанного в скандалах коллегу Никиту Кологривого. Звезда «Бригады» признался, что давно знаком с Кологривым и считает его талантливым актером, а его скандальное поведение - это троллинг.

«И делает это правильно, чтобы никто не расслаблялся! Он адекватный человек и понимает все», - сказал Вдовиченков.

Актер добавил, что Кологривый «готов на все ради своей роли», и его невозможно остановить, «если его несет».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СериалСудАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры