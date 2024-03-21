«Буду писать стихи!»: Скандальный Кологривый получил семь суток за укус официантки

Кологривый признался, что, попав в спецприёмник, первый раз за неделю нормально поспал, а заодно нарисовал схему помещения. На вопрос, кто он больше – Панин или Есенин – актер выбрал второго, передает «Радиоточка НСН».



После оглашения приговора в суде актер заявил, что с решением согласен и раскаивается. Он поблагодарил прессу за внимание и вопросы и отметил, что эти семь суток планирует писать стихи и думать о жизни.

«Я расстроился, я хотел дочку увидеть. Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», - передает Mash его слова.

ХАРАКТЕР ЖИРИНОВСКОГО

Напомним, что СМИ с подачи самого актера пророчат ему роль Владимира Жириновского в предстоящей картине о политике. Режиссер фильма Александр Баранов признался НСН, что Кологривый попал в очень смешную ситуацию.



«Если актера не посадят в тюрьму, скандалы никак не скажутся на возможности получить роль. Но как я могу судить о произошедшей ситуации по заявлениям других людей? Насколько все правдиво, что конкретно там было? Хотя ситуация смешная, я 5 минут смеялся, представить не могу, как это было. Боялся, что мой рот лопнет от смеха, поэтому не стал искать видео. Мне на самом деле все равно на это, и как не смешно, такая ситуация – как раз в характере Владимира Вольфовича. У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне», - сказал он.

Также Баранов уточнил, что подготовка к проекту еще не стартовала, кастинги на ведущие роли не проводились, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью фильма о жизни знаменитого политика.

В ЛДПР же настороженно относятся к выходкам актера, имя которого уже связали с Жириновским. Актер Никита Кологривый еще не утвержден на роль Владимира Жириновского в предстоящем фильме режиссера Александра Баранова о жизни политика, при этом скандалы вокруг имени молодого артиста не добавят ему очков на пробах, рассказал НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов.