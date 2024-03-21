«Буду писать стихи!»: Скандальный Кологривый получил семь суток за укус официантки
Актера арестовали на семь суток после дебоша в ресторане, он раскаялся, пообещав перестать дурить, а заниматься вместо этого благотворительностью.
Актер Никита Кологривый, который обрел особую популярность после роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана», все чаще оказывается в центре самых неожиданных скандалов. На этот раз его арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве.
АРЕСТ ЗА УКУС
В ночь на 19 марта эпатажный герой устроил дебош в ресторане в своем родном Новосибирске. Как пишут СМИ, актер выпил и в нетрезвом виде приставал к официантке, которую в итоге укусил за ногу. Также пострадали два сотрудника кафе, которые пытались вмешаться в неловкую ситуацию.
Прокуратура в Новосибирске просила арестовать актера за мелкое хулиганство на 15 суток. Кологривый же попросил суд помиловать его, отметив, что во время ночи в спецприёмнике понял, что лучше будет заниматься благотворительностью, «чем дуростью какой-то».
«Я считаю, что я человек порядочный, я считаю, что я могу ошибиться, но я считаю, что я честно готов за это ответить. Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница в Новосибирске, церковь в Александра Невского и множество благотворительных вещей», - сообщил он.
Кологривый признался, что, попав в спецприёмник, первый раз за неделю нормально поспал, а заодно нарисовал схему помещения. На вопрос, кто он больше – Панин или Есенин – актер выбрал второго, передает «Радиоточка НСН».
После оглашения приговора в суде актер заявил, что с решением согласен и раскаивается. Он поблагодарил прессу за внимание и вопросы и отметил, что эти семь суток планирует писать стихи и думать о жизни.
«Я расстроился, я хотел дочку увидеть. Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», - передает Mash его слова.
ХАРАКТЕР ЖИРИНОВСКОГО
Напомним, что СМИ с подачи самого актера пророчат ему роль Владимира Жириновского в предстоящей картине о политике. Режиссер фильма Александр Баранов признался НСН, что Кологривый попал в очень смешную ситуацию.
«Если актера не посадят в тюрьму, скандалы никак не скажутся на возможности получить роль. Но как я могу судить о произошедшей ситуации по заявлениям других людей? Насколько все правдиво, что конкретно там было? Хотя ситуация смешная, я 5 минут смеялся, представить не могу, как это было. Боялся, что мой рот лопнет от смеха, поэтому не стал искать видео. Мне на самом деле все равно на это, и как не смешно, такая ситуация – как раз в характере Владимира Вольфовича. У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне», - сказал он.
Также Баранов уточнил, что подготовка к проекту еще не стартовала, кастинги на ведущие роли не проводились, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью фильма о жизни знаменитого политика.
В ЛДПР же настороженно относятся к выходкам актера, имя которого уже связали с Жириновским. Актер Никита Кологривый еще не утвержден на роль Владимира Жириновского в предстоящем фильме режиссера Александра Баранова о жизни политика, при этом скандалы вокруг имени молодого артиста не добавят ему очков на пробах, рассказал НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов.
То, что Кологривый попадает в скандальные ситуации на фоне уже имеющихся скандалов, конечно, не делает ему чести. Скандальные истории не играют на руку и не добавляют очков при проведении кастинга», - заверил собеседник НСН.
В феврале Кологривый успел отметиться в скандале на Первом канале. Так, инцидент произошел во время съемок программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном.
Тогда Кологривый был приглашен в качестве эксперта для обсуждения фильма «Подельники» с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко. Гордон предложил ему в двух словах рассказать, о чем этот фильм.
«В двух словах вам или в двух предложениях? Мы на шоу. Хотите, я вам в трёх словах могу всю передачу закончить», - возмутился актер.
Гордон объяснил ему, что «тут буду я решать, что хотеть, а что не хотеть», после чего актер демонстративно покинул студию.
МОЛОДОСТЬ ИЛИ ТРОЛЛИНГ
До этого зрителей удивляли выпады Кологривого в адрес своих же коллег по цеху. Сначала он «наехал» на актрису Александру Бортич из-за отсутствие у нее профильного образования. Кроме того, «Кащей» назвал Данилу Козловского «лжеартистом», пообещав «разбить» тысячу ему подобных. Никита также поведал, что ему не нравится творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН объяснял агрессию Кологривого молодостью, дерзостью и модой.
«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые - они дерзкие. Это высосанный из пальца информационный шум, - ну высказался Кологривый и ладно. Пройдет и Кологривый, придут следующие артисты, которые скажут: "А Кологривый это вообще кто?" А потом придет следующий актер и спросит: "А это кто такие?" Так бывает каждый раз», - предупредил кинокритик.
Актер Владимир Вдовиченков на съемках передачи «Ты не поверишь!» на НТВ поддержал замешанного в скандалах коллегу Никиту Кологривого. Звезда «Бригады» признался, что давно знаком с Кологривым и считает его талантливым актером, а его скандальное поведение - это троллинг.
«И делает это правильно, чтобы никто не расслаблялся! Он адекватный человек и понимает все», - сказал Вдовиченков.
Актер добавил, что Кологривый «готов на все ради своей роли», и его невозможно остановить, «если его несет».
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