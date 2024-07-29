Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club
Ведущий юмористического шоу Comedy Club на телеканале ТНТ (входит в холдинг «Газпром-Медиа») Гарик Харламов назначен креативным продюсером всего проекта, сообщило РБК.
В его обязанности будет входить творческая подготовка выпусков Comedy Club, в том числе контроль за написанием номеров, определение актуальной повестки и организация работы сценаристов.
Сам Харламов отметил, что новая должность станет «неким бонусом» к резидентству в Comedy Club. Он заявил, что есть цель полностью перезагрузить проект, найти новый взгляд и новый подход. При этом комик продолжит появляться на сцене в качестве ведущего.
Ранее актёр Евгений Миронов рассказал, что отказался от съёмок во Франции ради участия в постановке «Карамазов и ад» по Фёдору Достоевскому в Москве, передает RT.
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