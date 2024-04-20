«Вошел в роль и не вышел»: О судьбе Кологривого спорят психологи и режиссеры
Актер Никита Кологривый обладает отрицательным обаянием и может повторить судьбу других скандальных артистов. А, возможно, он страдает нарциссическим расстройством или просто - очень открытый актер. Об этом поспорили психолог Владислав Чубаров, конфликтолог Михаил Орский и режиссер Александр Войтинский, с которым работал артист.
Комик Гарик Харламов посмеялся над звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым на шоу Comedy Club, отмечает «СтарХит».
Во время шоу Харламов спросил у одного из гостей, актера Славы Копейкина, как его жизнь изменилась после успеха в сериале, и почему среди участников съемок «сошел с ума» только один, имея в виду Кологривого. Копейкин пошутил в ответ, говоря, что это только начало.
Ранее адвокат Андрей Жуков, представлявший в суде интересы Кологривого, заявил, что актёр был арестован на семь суток в Новосибирске за дебош в ресторане из-за общественного резонанса. В феврале Кологривый устроил скандал на съемках шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на Первом канале. А совсем надавно в интервью одному из YouTube-каналов обидел коллег-актеров и жену, рассказав о постоянных изменах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Поведение актера Никиты Кологривого, известного по фильму «По щучьему велению» и сериалу «Слово пацана», говорит о его проблемах с эго и нарциссизме, объяснил в интервью НСН клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров.
«Складывается впечатление, что у Никиты вообще проблемы с эго, оно у него ранимое. Он обладает ярко выраженными нарциссическими чертами и такое ощущение, что он отыгрывает какие-то накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, мстит... Сложно говорить, есть ли у него психическое расстройство, потому что для этого нужно обследование, но он уже явно выходит за рамки нормы. Это не просто перепады настроения, а еще и неконтролируемая агрессия, обидчивость, вспыльчивость. Гипотеза, что он что-то употребляет, тоже имеет место быть, потому что видно, что психика очень лабильная, раскачанная. Такая версия звучит вполне правдоподобно. Трезвый, адекватный и вменяемый человек не будет кусать официантку или вскакивать и уходить из-за того, что ему не понравился тон голоса ведущего», - заключил собеседник НСН.
При этом режиссер картины «По щучьему желанию» Александр Войтинский в интервью НСН защитил актера Никиту Кологривого, который часто попадает в скандалы. По словам режиссера, актер оставил у него только положительные впечатления по совместной работе.
«Работал с полной отдачей. Да, он шумный, эмоциональный, экспрессивный, он экстраверт. Он актер! Актеры – люди, которые хотят, чтобы на них смотрели, чтобы их любили, и для этого они выбрали такую профессию. Возможно, этого хочется и после смены...Он замечательный актер, непосредственный человек, очень открытый. Может быть, эмоциональный», - отметил режиссер.
Конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский в интервью НСН выразил опасение, что Кологривый может повторить печальную судьбу актеров Михаила Ефремова (сидит в тюрьме) и Алексея Панина (признан в РФ иноагентом ).
«Про таких говорят: вошел в роль и не вышел обратно. Надо, чтобы его вовремя кто-то остановил, и здесь очень важно его окружение: кто подливает, кто шепчет в ухо о таланте. Мы же видим, что случилось с потрясающим комедийным актером Михаилом Ефремовым. Ведь он с кем-то пил, и не только в последний трагический вечер. Точно так же сейчас с Кологривым. На нашем небосклоне появился актер с потрясающим отрицательным обаянием и очень не хочется, чтобы он кончил, как Панин или Михаил Ефремов,который, надеюсь, к нам еще вернется. Его просто "отменят"», - заключил собеседник НСН.
Ранее режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов ранее сказал НСН, что многочисленные скандалы не ухудшат шансы Кологривого получить роль одиозного лидера ЛДПР, «если актера не посадят в тюрьму».
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