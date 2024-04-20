«Вошел в роль и не вышел»: О судьбе Кологривого спорят психологи и режиссеры

Во время шоу Харламов спросил у одного из гостей, актера Славы Копейкина, как его жизнь изменилась после успеха в сериале, и почему среди участников съемок «сошел с ума» только один, имея в виду Кологривого. Копейкин пошутил в ответ, говоря, что это только начало.



Ранее адвокат Андрей Жуков, представлявший в суде интересы Кологривого, заявил, что актёр был арестован на семь суток в Новосибирске за дебош в ресторане из-за общественного резонанса. В феврале Кологривый устроил скандал на съемках шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на Первом канале. А совсем надавно в интервью одному из YouTube-каналов обидел коллег-актеров и жену, рассказав о постоянных изменах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Поведение актера Никиты Кологривого, известного по фильму «По щучьему велению» и сериалу «Слово пацана», говорит о его проблемах с эго и нарциссизме, объяснил в интервью НСН клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров.

«Складывается впечатление, что у Никиты вообще проблемы с эго, оно у него ранимое. Он обладает ярко выраженными нарциссическими чертами и такое ощущение, что он отыгрывает какие-то накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, мстит... Сложно говорить, есть ли у него психическое расстройство, потому что для этого нужно обследование, но он уже явно выходит за рамки нормы. Это не просто перепады настроения, а еще и неконтролируемая агрессия, обидчивость, вспыльчивость. Гипотеза, что он что-то употребляет, тоже имеет место быть, потому что видно, что психика очень лабильная, раскачанная. Такая версия звучит вполне правдоподобно. Трезвый, адекватный и вменяемый человек не будет кусать официантку или вскакивать и уходить из-за того, что ему не понравился тон голоса ведущего», - заключил собеседник НСН.

