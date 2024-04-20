Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club

Во время шоу Харламов спросил у одного из гостей, актера Славы Копейкина, как его жизнь изменилась после успеха в сериале, и почему среди участников съемок «сошел с ума» только один, имея в виду Кологривого. Копейкин пошутил в ответ, говоря, что это только начало.

Ранее адвокат Андрей Жуков, представлявший в суде интересы Кологривого, заявил, что актёр был арестован на семь суток за дебош из-за общественного резонанса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сам Кологривый в интервью «СтарХит» заявил, что он продолжит хулиганить, но исключительно в кино.

