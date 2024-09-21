Мировые продажи и светлое будущее видеоигр: В России экранизируют «Atomic Heart»
Авторы проекта обещают, что премьера фильма состоится не позднее 2029 года.
Видеоигра об альтернативной вселенной СССР «Atomic Heart» очень популярна среди геймеров. Ее создатели даже приняли решение об экранизации проекта. Между тем, специалисты пророчат «светлое будущее» индустрии видеоигр в России.
ЭКРАНИЗАЦИЯ «ATOMIC HEART»
Накануне «Кинопоиск» анонсировал работу над экранизацией популярной российской видеоигры «Atomic Heart». Известно, что съемки картины стартуют в 2025 году. Сценарий для экранизации напишет известный по работе над фильмом «Мастер и Маргарита» 2023 года и сериалом «Эпидемия» 2019-го Роман Кантор. Проект совместно разрабатывают создатели игры и представители студии «Mundfish».
При этом точная дата выхода фильма пока не названа. Сообщалось только, что премьера ожидается до 2029 года.
В связи с анонсом директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко в беседе с НСН предположил, что после нашумевшей экранизации игровой вселенной «Fallout» фильм или сериал по «Atomic Heart» также имеет все шансы на коммерческий успех.
«Коммерческий и зрительский успех "Atomic Heart" может обеспечить не только оригинальный сеттиинг на основе альтернативной истории и ретрофутуризма, но и ностальгия по СССР. Очень хочется верить, что фильм по "Atomic Heart" будет сделан на столь же высоком художественном, профессиональном и техническом уровне, как и игра. Все будет зависеть от таланта сценариста и режиссера, уровня актерской игры», - добавил он.
В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с НСН отметил, что фильм по «Atomic Heart» заинтересует не только россиян и не только геймеров.
«Игра хорошо продалась в мире. Сеттинг СССР в контексте атомного ретрофутуризма одновременно стал свежим веянием в череде опостылевших классических сеттингов последних лет, и, вместе с тем, он близок западному игроку, так как перекликается с сеттингом атомного ретрофутуризма США. Со старшим поколением могут возникнуть трудности, для этих людей СССР является лично пережитым опытом. Кто-то может воспринять историю "Atomic Heart" как кощунственное искажение прекрасного времени, либо как идеализация ужасного», - объяснил он.
Однако российский кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН усомнился в успехе экранизации шутера «Atomic Heart». По его мнению, аудитория фильма по этой игре будет состоять, прежде всего, из ее фанатов.
«Экранизация компьютерных игр — не российская история. У нас нет подобных опытов как в США с экранизацией "Doom", "Обитель зла" и другими играми, которые экранизированы. Надо сказать, что и в Америке тоже экранизация компьютерных игр история неоднозначная. Потому что, скажем, та же "Обитель зла", несмотря на звезду Милу Йовович, поначалу была успешной, но в конце концов скатилась к фильмам категории "Б". "Doom" хорошего режиссера Анджея Бартковяка провалился вообще. В России есть опыт экранизации комиксов "Майор Гром", но оба фильма провалились в прокате. Поэтому история непонятная», – заметил Шнейдеров.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВИДЕОИГР
В то же время специалисты предрекают светлое будущее российской видеоигровой индустрии. Так, в июле издание РБК со ссылкой на данные компании Smart Ranking сообщило, что ТОП-50 отечественных разработчиков видеоигр по итогам прошлого года получили совокупную выручку в размере 45,4 млрд рублей, что на 18% выше показателя за 2022 год.
В 2022 году доход российских геймдевов составил 38,55 млрд рублей. При этом лидером по объему выручки в 2023 году стала «Lesta Games», поддерживающая в Росси и Белоруссии «Мир кораблей», «Мир танков» и «Tanks Blitz». Доходы этого разработчика за год выросли на 60% и достигли 19,1 млрд рублей.
На втором месте находится издатель шутера «Atomic Heart» — «Astrum Entertainment». Выручка за год увеличилась на 10%, достигнув 10 млрд рублей. Тройку замыкает дистрибьютор и разработчик игр «Innova» (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с годовым доходом в размере 2,8 млрд рублей (+47%).
При этом Александр Горбаченко в беседе с НСН заметил, что развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем, однако государство начало уделять больше внимания этой сфере.
«В силу объективных социально-экономических причин российская видеоигровая индустрия сейчас находится в состоянии пересборки. Несмотря на то, что отдельные видеоигровые студии способны создавать конкурентоспособные на глобальном рынке шедевры, наподобие "Atomic Heart" и "Мир танков", российскому геймдеву предстоит еще долгий путь. Чтобы серийно выпускать видеоигровые продукты класса "AAA", сперва необходимо поднять общий уровень индустрии. А для этого в стране должны быть еще и соответствующие социально-экономические условия. Пока развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем. Впрочем, по поручению главы государства уже ведется разработка отечественной видеоигровой приставки "PlaySpace" и игровой консоли "Эльбрус 2С3 for gamers"», - сказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги.
Горбаченко также заметил, что в России активно создаются, продвигаются и поддерживаются на государственном уровне видеоигры с ярко выраженным военно-прикладным аспектом.
«На первое место я, разумеется, поставил бы авиасимуляторы серии "Ил-2 Штурмовик". Игра не теряет популярности уже почти четверть века. В нее играют в 185 из 193 государствах мира. На заслуженное второе место я бы поместил ретрофутуристический 3D-шутер "Atomic Heart". На третье место я бы поставил "Черную книгу" российской студии "Morteshka". Эта восхитительная как по дизайну, так и по содержанию игра в жанре RPG-Adventure глубоко погружает в богатый мир фольклора народов России. На четвертом месте оказалась бы историческая RPG-Adventure "Смута" от "Cyberia Nova", дающая русский взгляд на трагедию и перипетии Смутного времени. На предпоследнем месте в моем топе расположились башнесносные "Русы против ящеров" в жанре hack and slash от "theBratans". Замыкает же мой ТОП-6 шутливая metroidvania в жанре славянское фэнтези "Slavania" про похождения хвостатого витязя Алеши от "FrostLeaf Games"», - отметил он в беседе с НСН.
Игра «Atomic Heart» переносит аудиторию в альтернативный Советский Союз 1950-х годов, где роботы нападают на сотрудников завода. Главный герой, майор Сергей Нечаев, расследует происходящее.
Это одна из самых популярных видеоигр последних лет. Шутер от первого лица выпустили в феврале 2023 года, через две недели после «Hogwarts Legacy» по вселенной «Гарри Поттера». Однако «Atomic Heart» удалось потеснить всемирный хит и возглавить чарты продаж цифрового сервиса «Steam».
Игру выпустили с двумя дополнениями: «Annihilation Instinct» и «Trapped in Limbo». Она была разработана студией «Mundfish» при поддержке «Nvidia», которая предоставила оборудование и доступ к движку Unreal Engine 4, а также занималась частью рекламного продвижения. Официальные данные о бюджете и сборах проекта не раскрыты, но специалисты оценили стоимость создания этой игры от $5 до $25 млн.
«Atomic Heart» доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, и для пользователей Windows через «Steam» (недоступный в РФ) и VK Play.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что постсоветский период стал особо популярен в видеоиграх и кино, потому что молодое поколение активно интересуется, что это была за «империя».
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