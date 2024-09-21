Мировые продажи и светлое будущее видеоигр: В России экранизируют «Atomic Heart»

ЭКРАНИЗАЦИЯ «ATOMIC HEART»

Накануне «Кинопоиск» анонсировал работу над экранизацией популярной российской видеоигры «Atomic Heart». Известно, что съемки картины стартуют в 2025 году. Сценарий для экранизации напишет известный по работе над фильмом «Мастер и Маргарита» 2023 года и сериалом «Эпидемия» 2019-го Роман Кантор. Проект совместно разрабатывают создатели игры и представители студии «Mundfish».

При этом точная дата выхода фильма пока не названа. Сообщалось только, что премьера ожидается до 2029 года.

В связи с анонсом директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко в беседе с НСН предположил, что после нашумевшей экранизации игровой вселенной «Fallout» фильм или сериал по «Atomic Heart» также имеет все шансы на коммерческий успех.