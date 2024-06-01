Поймал звезду, но не собрал кассу: Зрителям рассказали о замене старого Майора Грома

ПОЙМАЛ ЗВЕЗДУ

Так, 1 июня издание «Киноафиша» напомнило, что в 2017 году еще до появления на экранах первого фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» вышла короткометражка с Александром Горбатовым. Тогда его сравнивали с мускулистым и харизматичным Арми Хаммером.

Казалось бы, этот Гром тоже мог добиться большого успеха, но на момент выхода полнометражного фильма произошли перестановки, причем по вине самого Горбатова. По информации сотрудников съемочной группы, актер «поймал звезду» и рассорился с большей частью работников. Горбатов якобы также требовал перенести выход фильма на 1,5 года и заявлял, что ему не интересны комиксы.

Поэтому его решили заменить непохожим на комикс-версию Грома Жизневским, который был готов и сотрудничать с группой, и экспериментировать. При этом замену создатели ленты умело обыграли во второй части фильма, поэтому теперь 30-минутная версия «Майор Гром» 2017 года — это фильм внутри фильма. По сюжету Игорь Гром стал настолько популярен после задержания Чумного Доктора, что его приключения увековечили в кино.