Поймал звезду, но не собрал кассу: Зрителям рассказали о замене старого Майора Грома
Предыдущий Майор Гром Александр Горбатов «поймал звезду» и рассорился со съемочной группой.
В кинотеатрах продолжает собирать кассу новый фильм «Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским в главной роли. Актер уже полюбился зрителям и по другим своим работам, например, в «Огне» и в собравших в российском прокате более миллиарда рублей «Бременских музыкантах». И у фанатов вселенной комиксов Bubble он тоже не вызывает никаких вопросов. При этом раньше Грома играл другой актер.
ПОЙМАЛ ЗВЕЗДУ
Так, 1 июня издание «Киноафиша» напомнило, что в 2017 году еще до появления на экранах первого фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» вышла короткометражка с Александром Горбатовым. Тогда его сравнивали с мускулистым и харизматичным Арми Хаммером.
Казалось бы, этот Гром тоже мог добиться большого успеха, но на момент выхода полнометражного фильма произошли перестановки, причем по вине самого Горбатова. По информации сотрудников съемочной группы, актер «поймал звезду» и рассорился с большей частью работников. Горбатов якобы также требовал перенести выход фильма на 1,5 года и заявлял, что ему не интересны комиксы.
Поэтому его решили заменить непохожим на комикс-версию Грома Жизневским, который был готов и сотрудничать с группой, и экспериментировать. При этом замену создатели ленты умело обыграли во второй части фильма, поэтому теперь 30-минутная версия «Майор Гром» 2017 года — это фильм внутри фильма. По сюжету Игорь Гром стал настолько популярен после задержания Чумного Доктора, что его приключения увековечили в кино.
НЕУСПЕШНЫЙ УСПЕХ
Между тем популярность нового фильма о Громе добавила аудиторию и комиксам вселенной. Так, в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали НСН, что после выхода в кинотеатрах супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» в пять раз выросли продажи комикса-первоисточника «Майор Гром. Т.5. Игра», а другие произведения о нем в сети продавались в три раза чаще обычного. Кроме того, в интернет-магазине были раскуплены все тома «Игра», а штучные экземпляры остались лишь в офлайн-магазинах сети.
Но, несмотря на то, что в начале недели «Майор Гром: игра» возглавил кинопрокат в России и СНГ, ожидаемую кассу он пока не собрал. По данным портала Кinobusiness.com, по состоянию на 26 мая картина получила почти 169 млн рублей, хотя ей сулили миллиарды.
Так, еще до старта проката фильма кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов».
«Первый фильм "Майор Гром" провалился в прокате, хотя у комиксов приличная группа поклонников. Но оказалось, что люди, которые любят комиксы про Майора Грома, и люди, которые хотят смотреть это в кино, это разные люди. Комиксы "Марвел" у нас смотрят, а отечественные нет, у нас эта культура не так развита еще. В России все-таки нет традиции комиксов, как в Америке, например. У нас пока с этой индустрией не очень. Хотя мы не можем сравнивать сегодня с тем же "Железным человеком", потому что большого Голливуда в России сегодня официально нет. Смотреть особо нечего сегодня. В свое время у нас шел "Чебурашка", когда официально в России не показывали "Аватар 2". Если бы они вышли одновременно, от "Чебурашки" одни уши бы остались. По тому же принципу сейчас "Майор Гром" может хорошо пройти, я бы ориентировался на сумму в районе миллиарда рублей», - объяснил он.
Между тем, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что слабые сборы первого прокатного уикенда этого супергеройского кино могут исправить на каникулах школьники и студенты.
«Такой маленький старт я не могу назвать провалом. Фильм вышел к окончанию учебных годов и началу экзаменов во всех школах и институтах. А аудитория этого фильма — как раз 14-18 лет. С учетом того, что сейчас начинаются летние каникулы и целевая аудитория все-таки зайдет, думаю, свои 500-700 млн он соберет в любом случае. И школьники, и студенты могут добить этот фильм до миллиарда. Ясность наступит к середине июня. Если фильм соберет 1 млрд или 700 млн, можно будет сказать, что он зашел и все более-менее удалось, но до 2 млрд он вряд ли дотянет», - предположил он.
В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), поучаствовавший в новом Громе с камео, в интервью НСН рассказал, что фильм визуально очень красивый и стильный.
«В фильме все очень стильно, визуально вкусно и дорого. Первый фильм этим запомнился, хотя, на мой взгляд, там были проблемы со сценарием. При этом там был очень хороший для российского продакшена визуал и стиль, просто на невероятном уровне. Ну и актерский состав мне нравится. Все то же самое можно перенести и на второй фильм, только здесь актеров побольше и Хабенского добавили», - сказал он.
Ранее стало известно, что трейлеры к фильмам «Майор Гром» и «Сто лет тому вперед» наградили на премии Golden Trailer Awards в США.
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