Козловский вспомнил, как Боярская помогла ему поступить в театральный вуз

На прослушивание Козловский пришёл в морской форме и решил удивить комиссию, начав исполнять танец «Яблочко». Однако преподаватель прервал номер и попросил абитуриента показать менуэт. Данила растерялся: название старинного танца оказалось для него незнакомым — он даже спутал его с названием какого‑то фильма.

Тогда экзаменатор предложил Козловскому выбрать себе партнёра из числа других абитуриентов. Взгляд Данилы сразу упал на Елизавету Боярскую — она едва заметно кивнула, давая понять, что готова помочь. Как вспоминает актёр, именно в тот момент он понял: вот кто выручит его в непростой ситуации. Подойдя к Лизе, он услышал от неё простое: «Повторяй за мной». Она начала исполнять женский поклон, а Данила попытался повторить. Но Боярская тут же поправила его: «Не сейчас повторяй, попозже».

Спасло ситуацию единственное занятие по бальным танцам, которое Козловский посетил примерно за десять лет до экзамена. Он сумел вспомнить, как правильно выполнять мужской поклон. После этого они с Елизаветой вместе станцевали менуэт.

По словам артиста, их выступление, скорее всего, выглядело крайне неуклюже и далеко не идеально, но, возможно, именно эта непосредственность и произвела нужное впечатление. Комиссия досмотрела номер до конца, и, как полагает Козловский, именно благодаря этому курьёзному танцу ему удалось поступить в театральную академию. Историей он поделился во время встречи на «Ленфильме».

В итоге и Данила Козловский, и Елизавета Боярская стали студентами актёрско‑режиссёрского курса Льва Додина в Санкт‑Петербургской государственной академии театрального искусства. Дипломы они получили в 2007 году.

Данила Козловский обладает вполне интеллигентным лицом и типажом романтического героя вне возраста, поэтому убедительно сыграть князя-винодела Льва Голицына ему вполне по силам, сообщил ранее НСН кинокритик Роман Григорьев.

