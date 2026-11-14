Канье Уэст побил рекорд посещаемости рэп-концерта в США

Ранее, на Хеллоуин, выступление артиста в Хьюстоне привлекло порядка 80 210 человек. Ещё два концерта, состоявшиеся в апреле на стадионе SoFi в Лос‑Анджелесе, показали стабильно высокий спрос — на каждый из них было реализовано свыше 74 000 билетов. Для контраста: один из трёх июльских концертов Jay‑Z на «Янки‑стадиум» в Нью‑Йорке привлёк чуть менее 46 000 посетителей.

Стоит учитывать, что рекорд относится исключительно к рэп‑выступлениям, а не ко всем концертам в стране. Данные о числе зрителей предоставлены представителем артиста, независимой верификации пока нет.

В программу концерта вошли культовые треки «золотой эры» творчества Уэста. Эффектным элементом шоу стала сцена в форме земного шара, на которой появились приглашённые артисты — в их числе был Трэвис Скотт. Все мероприятия тура организованы без участия крупных концертных операторов вроде Live Nation или AEG Presents. Следующее выступление запланировано на 21 ноября — оно пройдёт в Глендейле (штат Аризона).

Переговоры о проведении концерта Канье Уэста в России продолжатся, неудача из-за непрофессионализма посредников не ставит крест на выступлении артиста в России, заявил ранее НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

