Канье Уэст побил рекорд посещаемости рэп-концерта в США
Концерт Канье Уэста, прошедший 7 ноября на стадионе AT&T в Далласе, собрал 83 132 зрителя — это абсолютный рекорд по посещаемости среди хип‑хоп‑концертов в США. По информации издания Variety, кассовые сборы мероприятия превысили 18 миллионов долларов, благодаря чему шоу вошло в пятёрку самых кассовых концертов в истории американской концертной индустрии.
Ранее, на Хеллоуин, выступление артиста в Хьюстоне привлекло порядка 80 210 человек. Ещё два концерта, состоявшиеся в апреле на стадионе SoFi в Лос‑Анджелесе, показали стабильно высокий спрос — на каждый из них было реализовано свыше 74 000 билетов. Для контраста: один из трёх июльских концертов Jay‑Z на «Янки‑стадиум» в Нью‑Йорке привлёк чуть менее 46 000 посетителей.
Стоит учитывать, что рекорд относится исключительно к рэп‑выступлениям, а не ко всем концертам в стране. Данные о числе зрителей предоставлены представителем артиста, независимой верификации пока нет.
В программу концерта вошли культовые треки «золотой эры» творчества Уэста. Эффектным элементом шоу стала сцена в форме земного шара, на которой появились приглашённые артисты — в их числе был Трэвис Скотт. Все мероприятия тура организованы без участия крупных концертных операторов вроде Live Nation или AEG Presents. Следующее выступление запланировано на 21 ноября — оно пройдёт в Глендейле (штат Аризона).
Переговоры о проведении концерта Канье Уэста в России продолжатся, неудача из-за непрофессионализма посредников не ставит крест на выступлении артиста в России, заявил ранее НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
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