«Манчестер Юнайтед» захотел приобрести нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора
Маурисио Почеттино, недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед», рассматривает вариант усиления состава за счёт нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. По данным издания Fichajes, на которые ссылается Day.Az, аргентинский тренер видит в 26‑летнем бразильце одну из центральных фигур будущей атакующей схемы и планирует выстраивать линию нападения вокруг этого футболиста.
«Манчестер Юнайтед» пристально наблюдает за положением Винисиуса в стане мадридцев. В текущем сезоне игрок перестал быть безусловным лидером стартового состава «Реала», и именно эта ситуация подогревает интерес английского клуба к потенциальному трансферу.
Не только манкунианцы присматриваются к бразильскому форварду: о заинтересованности в игроке также заявляет лондонский «Арсенал». Если «Реал» проявит готовность обсуждать продажу футболиста, «Манчестер Юнайтед» может приступить к активным шагам. Однако на данный момент никаких подтверждений начала официальных переговоров между сторонами нет.
Серьёзным барьером для перехода остаётся долгосрочный контракт игрока с мадридским клубом. В августе соглашение с Винисиусом было продлено — теперь оно действует до 30 июня 2032 года. Следовательно, любой трансфер возможен лишь при согласии «Реала».
Почеттино официально утверждён на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 13 ноября, а к непосредственному выполнению своих обязанностей он приступит 18 ноября. На текущий момент команда находится в сложной турнирной ситуации: после десяти туров английской Премьер‑лиги она располагается на 18‑й строчке таблицы, набрав всего восемь очков.
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