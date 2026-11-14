«Манчестер Юнайтед» захотел приобрести нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора

«Манчестер Юнайтед» пристально наблюдает за положением Винисиуса в стане мадридцев. В текущем сезоне игрок перестал быть безусловным лидером стартового состава «Реала», и именно эта ситуация подогревает интерес английского клуба к потенциальному трансферу.

Не только манкунианцы присматриваются к бразильскому форварду: о заинтересованности в игроке также заявляет лондонский «Арсенал». Если «Реал» проявит готовность обсуждать продажу футболиста, «Манчестер Юнайтед» может приступить к активным шагам. Однако на данный момент никаких подтверждений начала официальных переговоров между сторонами нет.

Серьёзным барьером для перехода остаётся долгосрочный контракт игрока с мадридским клубом. В августе соглашение с Винисиусом было продлено — теперь оно действует до 30 июня 2032 года. Следовательно, любой трансфер возможен лишь при согласии «Реала».

Почеттино официально утверждён на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 13 ноября, а к непосредственному выполнению своих обязанностей он приступит 18 ноября. На текущий момент команда находится в сложной турнирной ситуации: после десяти туров английской Премьер‑лиги она располагается на 18‑й строчке таблицы, набрав всего восемь очков.

Ранее главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик покинул свой пост, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

